CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia continúa a la baja y alcanza precio histórico hoy 24 de abril

El dólar en Colombia sigue cayendo y este 24 de abril de 2026 alcanzó un precio histórico, registrando su nivel más bajo en más de cinco años en el mercado cambiario.

Ojo al cierre del dólar en Colombia de hoy 23 de abril: precio toca mínimo en 5 años
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 24 de 2026
08:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia continúa en caída y este viernes 24 de abril de 2026 marcó un nivel que no se veía desde hace varios años.

Ojo al cierre del dólar en Colombia hoy, 23 de abril: precio toca mínimo en 5 años
RELACIONADO

Ojo al cierre del dólar en Colombia hoy, 23 de abril: precio toca mínimo en 5 años

La divisa abrió en $3.551,40, por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.560,62, confirmando una tendencia bajista que se ha venido consolidando en los últimos meses.

Durante la jornada, el dólar se movió entre un mínimo de $3.550 y un máximo de $3.556, en una apertura con 11 transacciones que sumaron US$2,7 millones. Este comportamiento refleja una relativa estabilidad en el mercado, pero con una clara inclinación hacia la baja.

El dólar toca su nivel más bajo en más de cinco años

Uno de los datos más llamativos es que la moneda estadounidense alcanzó su precio más bajo desde marzo de 2021. En comparación con el día anterior, el dólar bajó $8,26, lo que representa una caída del 0,23%.

Dólar hoy en Colombia: sorpresiva caída en el cierre de este 22 de abril
RELACIONADO

Dólar hoy en Colombia: sorpresiva caída en el cierre de este 22 de abril

La tendencia negativa también se evidencia en otros periodos. Frente a la semana pasada, la divisa ha disminuido un 1,51%, mientras que en el último mes la caída es del 3,89%. Si se mira desde el inicio de 2026, el descenso ya alcanza el 5,23%.

Además, el retroceso es aún más significativo en el análisis anual, pues el dólar ha caído un 17,16% frente al mismo día del año anterior, lo que representa una reducción de más de $700 pesos.

¿Qué significa esta caída para el país?

Aunque el dólar más barato puede beneficiar a sectores como el de importaciones o a quienes planean viajar, también genera retos para exportadores, que reciben menos pesos por sus ventas en el exterior.

¡Tocó MÍNIMOS después de más de cinco años! Así abrió el precio del dólar hoy 21 de abril de 2026
RELACIONADO

¡Tocó MÍNIMOS después de más de cinco años! Así abrió el precio del dólar hoy 21 de abril de 2026

La tendencia viene desde días anteriores. El jueves 23 de abril, la divisa también registró una caída de $7,17, manteniéndose en niveles mínimos no vistos en más de cinco años.

Por ahora, el mercado sigue atento al comportamiento internacional de la moneda y a factores económicos que podrían influir en su precio. Lo cierto es que, por ahora, el dólar en Colombia sigue perdiendo terreno y marcando mínimos históricos recientes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nequi

Venezolanos en Colombia ya pueden recibir remesas por Nequi: así funciona el servicio

Colpensiones

Traslado de $25 billones a Colpensiones: fondos privados acudirán al Consejo de Estado

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 23 de abril de 2026

Otras Noticias

Extradición

Corte Suprema negó tutela con la que 'Papá Pitufo' buscaba frenar su extradición a Colombia

La Sala de Decisión de Tutelas declaró improcedente el recurso con el cual Diego Marín Buitrago buscaba poner freno a su extradición desde Portugal.

UEFA

Uefa sancionó drásticamente a Prestianni por conflicto con Vinicius

La Uefa informó oficialmente la sanción para Gianluca Prestianni por conflicto con Vinicius en Champions.

El Salvador

"Les quemamos los genitales": revelan macabro testimonio de pandillero recluido en El Salvador

EPS

Tribunal ordena que Coosalud vuelva a ser administrada por su antiguo representante

La casa de los famosos

Llanto en La Casa de los Famosos: una habitación cerró sus puertas para siempre