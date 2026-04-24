Dólar en Colombia continúa a la baja y alcanza precio histórico hoy 24 de abril

El precio del dólar en Colombia continúa en caída y este viernes 24 de abril de 2026 marcó un nivel que no se veía desde hace varios años.

La divisa abrió en $3.551,40, por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.560,62, confirmando una tendencia bajista que se ha venido consolidando en los últimos meses.

Durante la jornada, el dólar se movió entre un mínimo de $3.550 y un máximo de $3.556, en una apertura con 11 transacciones que sumaron US$2,7 millones. Este comportamiento refleja una relativa estabilidad en el mercado, pero con una clara inclinación hacia la baja.

El dólar toca su nivel más bajo en más de cinco años

Uno de los datos más llamativos es que la moneda estadounidense alcanzó su precio más bajo desde marzo de 2021. En comparación con el día anterior, el dólar bajó $8,26, lo que representa una caída del 0,23%.

La tendencia negativa también se evidencia en otros periodos. Frente a la semana pasada, la divisa ha disminuido un 1,51%, mientras que en el último mes la caída es del 3,89%. Si se mira desde el inicio de 2026, el descenso ya alcanza el 5,23%.

Además, el retroceso es aún más significativo en el análisis anual, pues el dólar ha caído un 17,16% frente al mismo día del año anterior, lo que representa una reducción de más de $700 pesos.

¿Qué significa esta caída para el país?

Aunque el dólar más barato puede beneficiar a sectores como el de importaciones o a quienes planean viajar, también genera retos para exportadores, que reciben menos pesos por sus ventas en el exterior.

La tendencia viene desde días anteriores. El jueves 23 de abril, la divisa también registró una caída de $7,17, manteniéndose en niveles mínimos no vistos en más de cinco años.

Por ahora, el mercado sigue atento al comportamiento internacional de la moneda y a factores económicos que podrían influir en su precio. Lo cierto es que, por ahora, el dólar en Colombia sigue perdiendo terreno y marcando mínimos históricos recientes.