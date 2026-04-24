¡Egan Bernal, subcampeón del Tour de Los Alpes!: así le fue al zipaquireño

El ciclismo colombiano volvió a tener protagonismo en el calendario europeo gracias a la destacada actuación de Egan Bernal, quien este viernes 24 de abril finalizó como subcampeón del Tour de los Alpes tras una intensa jornada de montaña. El corredor nacido en Zipaquirá llegaba a la última fracción con opciones reales de quedarse con el título, iniciando el día a tan solo cuatro segundos del liderato que ostentaba el italiano Giulio Pellizzari.

Una definición exigente en la alta montaña

La etapa definitiva presentó un terreno ideal para los escaladores, con puertos de alta exigencia que terminaron marcando diferencias importantes en la clasificación general. Desde los primeros kilómetros se evidenció que la disputa por el título estaría centrada entre Bernal y Pellizzari, quienes asumieron el protagonismo en el grupo de favoritos.

Sin embargo, en el ascenso más determinante del día, el italiano lanzó un ataque contundente que puso a prueba la resistencia del colombiano. Aunque Bernal intentó responder y sostuvo un ritmo competitivo durante varios tramos, no logró cerrar el espacio generado por su rival, quien encontró la fuerza suficiente para distanciarse progresivamente.

La diferencia se amplió no solo en la subida, sino también en el descenso final, donde Pellizzari consolidó su ventaja con una conducción firme que le permitió encaminarse hacia la victoria de etapa y el título general.

Bernal lo intentó hasta el final, pero no alcanzó

A pesar del esfuerzo sostenido y de su combatividad característica, Egan Bernal no consiguió recortar la brecha en los kilómetros finales. El colombiano cruzó la meta en la segunda posición de la etapa, resultado que le aseguró también el segundo lugar en la clasificación general, quedando a 40 segundos del nuevo campeón.

Este desempeño confirma el buen momento deportivo del corredor del Ineos Grenadiers, quien continúa mostrando señales de recuperación y competitividad en el más alto nivel del ciclismo mundial. Su actuación en el Tour de los Alpes deja sensaciones positivas de cara a los próximos retos de la temporada.

Por su parte, Giulio Pellizzari, representante del Bora Hansgrohe, firmó una presentación sólida que le permitió defender el liderato en la jornada definitiva y consagrarse campeón con autoridad.

El subcampeonato de Bernal no solo representa un logro importante en su regreso a la élite, sino también un impulso anímico para el ciclismo colombiano, que sigue encontrando en sus figuras motivos para ilusionarse en las grandes competencias internacionales.