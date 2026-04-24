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¿Qué pasó con el servicio de luz en Cartagena? Así avanza la normalización tras el colapso eléctrico

Continúan los para recuperar el servicio en toda la ciudad y zonas cercanas.

Pago del Gobierno a Air-e sería insuficiente para resolver el inminente riesgo de apagón
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 24 de 2026
09:48 a. m.
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La emergencia eléctrica que afectó a gran parte de Cartagena comienza a mostrar señales de recuperación.

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Tras varias horas de interrupción, las autoridades y la empresa Afinia avanzan en la normalización progresiva del servicio, luego de la salida de varias subestaciones que dejaron sin energía a cerca del 70% de la ciudad.

¿Qué pasó con el servicio de luz en Cartagena?

Según la información oficial, la contingencia se originó por la salida de varias subestaciones eléctricas, en un evento que fue atendido en coordinación con el Centro Nacional de Despacho.

El hecho generó una afectación amplia en el suministro de energía, con impactos directos en otros servicios como el acueducto y la semaforización.

En el caso del sistema de agua, se registraron interrupciones temporales y bajas presiones en distintos sectores de la ciudad, debido a la dependencia del sistema de bombeo respecto al suministro eléctrico. De igual forma, la falta de energía afectó la operación de semáforos en varias zonas.

Tras la evaluación técnica y la coordinación entre los actores del sistema eléctrico nacional, el Centro Nacional de Despacho impartió instrucciones para iniciar las maniobras de normalización del servicio.

¿Cuánto tardará el restablecimiento del servicio de energía en Cartagena?

Según mencionan, ya se logró restablecer el suministro en las subestaciones Zaragocilla y Bosque, con la normalización de los circuitos Zaragocilla 5, 7 y 9. También se reportó avance en la subestación Chambacú, donde se recuperaron los circuitos 3, 5, 6, 8, 9 y 11.

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De igual manera, se confirmó la recuperación total del servicio en las subestaciones Marina, Membrillal y Bosque.

A pesar de estos progresos, los equipos técnicos continúan trabajando para completar la energización del resto de Cartagena, así como de municipios cercanos como Turbaco, María La Baja, Arjona y Mahates, además del corregimiento de San Cayetano.

Por su parte, Afinia reiteró que el proceso de recuperación sigue en marcha y agradeció la comprensión de los usuarios mientras se completa la normalización del servicio.

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