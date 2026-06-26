CANAL RCN
Economía

Dólar hoy en Colombia: así abrió este viernes 26 de junio por debajo de los $ 3.500

Entérese en cuánto abrió el dólar en la mañana de este viernes 26 de junio.

Foto: diseñado por Magnific.

Noticias RCN

junio 26 de 2026
09:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante la apertura de este viernes 26 de junio, la divisa de Estados Unidos se negocia en $ 3.441, ubicándose levemente por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $ 3.433.

Estados Unidos anuncia ayuda de 150 millones de dólares para Venezuela por el terremoto
RELACIONADO

Estados Unidos anuncia ayuda de 150 millones de dólares para Venezuela por el terremoto

Este valor representa un aumento frente al valor del día de ayer, lo cual refleja un comportamiento que ha sido cambiante en los últimos días.

Así se comporta el dólar este viernes 26 de junio en Colombia

El comportamiento de la moneda refleja un mercado cambiario que mantiene una tendencia de relativa estabilidad. Analistas consideran que los inversionistas siguen atentos a factores internacionales y al panorama económico local, que continúan influyendo sobre la tasa de cambio.

Como suele ocurrir, los valores ofrecidos en las casas de cambio permanecen por encima de la tasa oficial. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta y Pereira, los precios de compra y venta continúan variando según la oferta y la demanda de divisas, por lo que quienes necesiten cambiar dólares pueden encontrar diferencias importantes entre establecimientos.

Así cierra el dólar al culminar la semana

La TRM, certificada diariamente por las autoridades financieras, sirve como referencia para múltiples operaciones económicas, aunque no corresponde necesariamente al precio al que bancos o casas de cambio realizan las transacciones con el público.

Dólar hoy en Colombia: precio de cierre este jueves 25 de junio de 2026 y TRM para mañana
RELACIONADO

Dólar hoy en Colombia: precio de cierre este jueves 25 de junio de 2026 y TRM para mañana

Con la jornada de este viernes, el mercado cambiario continúa mostrando un comportamiento estable, mientras los operadores permanecen atentos a los movimientos de la economía internacional y a las decisiones que puedan influir en el valor del dólar durante las próximas semanas.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fenalco

¡Atención compradores! Comienza la Primatón 2026 con descuentos imperdibles

Bogotá

Quedan pocos días para inscribirse a cursos de inglés gratis en Bogotá: entérese cómo aplicar

Estados Unidos

Obtener la ciudadanía estadounidense se volvería más difícil: el costo subiría bastante

Otras Noticias

Rodrigo Lara

Rodrigo Lara será el ministro del Interior del gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente electo hizo el anuncio a través de su cuenta de X, donde destacó la trayectoria política del exsenador.

Venezuela

Se duplica la cifra de muertos en Venezuela en menos de 48 horas: esto dijo Delcy Rodríguez

Cada vez son más devastadoras las consecuencias del doble terremoto que sacudió a Venezuela este 24 de junio. En menos de dos días la cifra de muerto se duplicó.

Atlético Nacional

Nacional tendría listo a su nuevo técnico: un viejo conocido que despierta ilusión

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 26 de junio de 2026

Invima

Ojo: Invima prohibió supuestos medicamentos para perder peso promocionados por 'influencers'