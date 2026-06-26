Dólar hoy en Colombia: así abrió este viernes 26 de junio por debajo de los $ 3.500

Durante la apertura de este viernes 26 de junio, la divisa de Estados Unidos se negocia en $ 3.441, ubicándose levemente por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $ 3.433.

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Este valor representa un aumento frente al valor del día de ayer, lo cual refleja un comportamiento que ha sido cambiante en los últimos días.

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El comportamiento de la moneda refleja un mercado cambiario que mantiene una tendencia de relativa estabilidad. Analistas consideran que los inversionistas siguen atentos a factores internacionales y al panorama económico local, que continúan influyendo sobre la tasa de cambio.

Como suele ocurrir, los valores ofrecidos en las casas de cambio permanecen por encima de la tasa oficial. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta y Pereira, los precios de compra y venta continúan variando según la oferta y la demanda de divisas, por lo que quienes necesiten cambiar dólares pueden encontrar diferencias importantes entre establecimientos.

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La TRM, certificada diariamente por las autoridades financieras, sirve como referencia para múltiples operaciones económicas, aunque no corresponde necesariamente al precio al que bancos o casas de cambio realizan las transacciones con el público.

Con la jornada de este viernes, el mercado cambiario continúa mostrando un comportamiento estable, mientras los operadores permanecen atentos a los movimientos de la economía internacional y a las decisiones que puedan influir en el valor del dólar durante las próximas semanas.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.