Westcol hará stream de 10 horas con el objetivo de recolectar ayudas para Venezuela

Las redes sociales se han llenado de ayudas, colectas, cadenas de difusión, entre otras estrategias con las que se pretende encontrar a las personas que siguen desaparecidas y ayudar a los miles de afectados por el terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela.

A estos llamados se han sumado diferentes famosos, creadores de contenido, entre otras figuras del entretenimiento mundial, con el objetivo de obtener la mayor cantidad de ayudas posibles para los afectados por la tragedia que hoy enluta al país vecino.

Por esto, Westcol, considerado como el streamer número 1 de Latinoamérica, anunció el que será su primer directo benéfico con el que busca dirigir todas las ganancias obtenidas para adquirir víveres, alimentos, medicamentos, entre otros utensilios vitales, para los afectados del terremoto.

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Westcol hará stream benéfico por Venezuela

El antioqueño anunció, por medio de sus redes sociales oficiales, la información de la que será su primera transmisión de diez horas con fines benéficos para recolectar ayudas en pro del pueblo venezolano afectado por el terremoto.

“Haré 10 horas de stream y otras 10 horas el domingo para recaudar dinero que será destinado directamente a la situación en Venezuela. Muy devastador todo (...) mucha fuerza”, aseguró el paisa en sus redes sociales.

El evento virtual se realizará de 11:00 a.m. a 11:00 p.m. en México, de 12:00 p.m. a 12:00 a.m. en Colombia y Ecuador. En Venezuela se transmitirá de 1:00 p.m. a 1:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 2:00 a.m. en Argentina. El stream se transmitirá por medio de la plataforma oficial de Kick.

Artistas venezolanos ofrecen ayudas

Por otro lado, han sido varios los artistas que han tomado sus redes sociales para pronunciarse sobre las graves afectaciones que ha generado el terremoto y las réplicas que siguen debilitando las estructuras que quedaron en pie.

De esta manera, artistas como Danny Ocean, junto a la influencer Lele Pons, crearon una publicación colaborativa con el objetivo de compartir información sobre todas las personas que siguen desaparecidas y que no se han reportado por ningún medio.

También, se convocaron a personas que tengan la intención de ser voluntarias para prestar ayuda humanitaria en las zonas más afectadas por el terremoto.