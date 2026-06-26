CANAL RCN
Tendencias

Westcol hará stream de 10 horas con el objetivo de recolectar ayudas para Venezuela

El streamer anunció la información con la que busca recolectar ayudas para los venezolanos afectados por el terremoto.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 26 de 2026
09:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las redes sociales se han llenado de ayudas, colectas, cadenas de difusión, entre otras estrategias con las que se pretende encontrar a las personas que siguen desaparecidas y ayudar a los miles de afectados por el terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela.

A estos llamados se han sumado diferentes famosos, creadores de contenido, entre otras figuras del entretenimiento mundial, con el objetivo de obtener la mayor cantidad de ayudas posibles para los afectados por la tragedia que hoy enluta al país vecino.

Por esto, Westcol, considerado como el streamer número 1 de Latinoamérica, anunció el que será su primer directo benéfico con el que busca dirigir todas las ganancias obtenidas para adquirir víveres, alimentos, medicamentos, entre otros utensilios vitales, para los afectados del terremoto.

Artistas hacen un llamado en redes para enviar ayudas a Venezuela tras el terremoto
RELACIONADO

Artistas hacen un llamado en redes para enviar ayudas a Venezuela tras el terremoto

Westcol hará stream benéfico por Venezuela

El antioqueño anunció, por medio de sus redes sociales oficiales, la información de la que será su primera transmisión de diez horas con fines benéficos para recolectar ayudas en pro del pueblo venezolano afectado por el terremoto.

“Haré 10 horas de stream y otras 10 horas el domingo para recaudar dinero que será destinado directamente a la situación en Venezuela. Muy devastador todo (...) mucha fuerza”, aseguró el paisa en sus redes sociales.

El evento virtual se realizará de 11:00 a.m. a 11:00 p.m. en México, de 12:00 p.m. a 12:00 a.m. en Colombia y Ecuador. En Venezuela se transmitirá de 1:00 p.m. a 1:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 2:00 a.m. en Argentina. El stream se transmitirá por medio de la plataforma oficial de Kick.

Cómo activar la alerta sísmica en celulares: configuración paso a paso para Android y sistemas iOS
RELACIONADO

Cómo activar la alerta sísmica en celulares: configuración paso a paso para Android y sistemas iOS

Artistas venezolanos ofrecen ayudas

Por otro lado, han sido varios los artistas que han tomado sus redes sociales para pronunciarse sobre las graves afectaciones que ha generado el terremoto y las réplicas que siguen debilitando las estructuras que quedaron en pie.

De esta manera, artistas como Danny Ocean, junto a la influencer Lele Pons, crearon una publicación colaborativa con el objetivo de compartir información sobre todas las personas que siguen desaparecidas y que no se han reportado por ningún medio.

También, se convocaron a personas que tengan la intención de ser voluntarias para prestar ayuda humanitaria en las zonas más afectadas por el terremoto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 26 de junio de 2026

Tecnología

Cómo activar la alerta sísmica en celulares: configuración paso a paso para Android y sistemas iOS

Conciertos

Vilma Palma e Vampiros anuncia concierto en Bogotá junto a Los de Adentro y Sanalejo: detalles

Otras Noticias

Dólar

Dólar hoy en Colombia: así abrió este viernes 26 de junio por debajo de los $ 3.500

Entérese en cuánto abrió el dólar en la mañana de este viernes 26 de junio.

Rodrigo Lara

Rodrigo Lara será el ministro del Interior del gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente electo hizo el anuncio a través de su cuenta de X, donde destacó la trayectoria política del exsenador.

Venezuela

Se duplica la cifra de muertos en Venezuela en menos de 48 horas: esto dijo Delcy Rodríguez

Atlético Nacional

Nacional tendría listo a su nuevo técnico: un viejo conocido que despierta ilusión

Invima

Ojo: Invima prohibió supuestos medicamentos para perder peso promocionados por 'influencers'