Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 1 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 01 de 2026
08:09 p. m.
- Primeras imágenes de Liam Conejo en libertad: el niño de cinco años que fue detenido por ICE durante una redada en EE. UU.
- Confirman muerte de alias ‘Gonzalito’, segundo cabecilla del Clan del Golfo, en Córdoba
- Oficializan extradición de alias Pipe Tuluá: Petro dio la orden en medio del temor por retaliaciones de 'La Inmaculada'
- El presidente de Estados Unidos aseguró que hay contactos con autoridades de La Habana en medio de nuevas presiones económicas y diplomáticas.