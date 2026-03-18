¿Hubo infidelidad?: crecen los rumores sobre la ruptura entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg

El mundo de la farándula tiene los ojos puestos sobre Carmen Villalobos, quien habría finalizado su relación con el presentador y periodista Frederik Oldenburg en los meses más recientes.

Pese a que ninguno de los dos famosos se ha pronunciado sobre lo sucedido, los internautas han incrementado las especulaciones sobre una posible intervención por parte de un tercero en la relación.

¿Qué pasó entre Carmen Villalobos y su expareja?

Tras tres años de relación, los famosos se mostraron distantes al llegar a protagonizar indirectas por medio de sus redes sociales. Este ha sido el caso de Carmen, quien incluso ha manifestado en varios videos, junto a su colega Majida Issa, que actualmente se encuentra soltera tras salir de una ruptura amorosa.

Así mismo, el venezolano se ha dedicado a compartir detalles de su vida personal actual, entre otros aspectos de los nuevos proyectos laborales en los que se encuentra trabajando.

No obstante, en internet han surgido nuevos rumores sobre las posibles causas por las que la mediática pareja le dio fin a su relación. Según algunos internautas, el famoso se encontraría iniciando una nueva relación sentimental con una atleta de origen europeo que, al parecer, habría conocido tras presentar un programa dedicado a este deporte.

Los rumores de su distanciamiento tomaron mayor fuerza a inicios del 2026, pues varios de sus seguidores manifestaron sus dudas ante la ausencia de fotografías de su celebración por el fin de año. Así mismo, las hipótesis, desarrolladas por parte de los usuarios, sugirieron que ambos famosos finalizaron su relación ante el incremento de ocupaciones laborales para ambos.

¿Qué ha dicho Carmen Villalobos sobre su ruptura?

Pese a que Carmen no se ha pronunciado oficialmente sobre las razones detrás de su ruptura amorosa, la mujer ha compartido contenido en donde finge mostrarse triste por la situación amorosa en la que se encuentra actualmente.

Por otro lado, en sus redes sociales oficiales, la barranquillera se ha mostrado optimista frente a los nuevos retos que se encuentra enfrentando tanto en su vida laboral y personal, pues se encuentra grabando una recordada serie internacional.