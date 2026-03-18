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Ponen freno a estudiantes en el país: perderán beneficio en colegios por esta razón

La acumulación de estas faltas hará que el estudiante enfrente duras consecuencias.

Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
02:37 p. m.
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El Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación han implementado nuevas directrices que entrarán en pleno vigor durante el año lectivo 2026. La medida estipula que los estudiantes que no cumplan con un mínimo de asistencia presencial perderán beneficios estatales clave, como los subsidios de movilidad y transporte escolar.

Tras años de transiciones pedagógicas derivadas de la emergencia sanitaria, la nueva normativa busca combatir la creciente deserción y el ausentismo injustificado. Según lo establecido en las recientes resoluciones de gestión de cobertura, la permanencia en el sistema educativo ya no solo se medirá por el rendimiento académico, sino por la presencia efectiva en las aulas.

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Las instituciones educativas, haciendo uso de su autonomía escolar pero bajo la estricta vigilancia de las Secretarías de Educación, aplicarán criterios más rigurosos para la promoción y la entrega de ayudas. "El objetivo es garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente están aprovechando el proceso formativo", señaló un portavoz del sector educativo.

El beneficio que perderán los estudiantes por inasistencia

El beneficio más afectado será el Bono de Movilidad Escolar. Para este 2026, la Secretaría de Educación ha automatizado el cruce de datos entre el Sistema de Información de Matrícula (SIMAT) y los registros de asistencia diaria.

Los estudiantes que presenten una inasistencia superior al 20% sin causa justificada verán suspendido el abono de transporte en el siguiente ciclo de pagos.

Además de los subsidios económicos, el endurecimiento de las reglas toca la fibra académica. Aunque la ley colombiana protege el derecho a la educación, el Decreto 1075 de 2015 permite que cada colegio defina sus criterios de reprobación.

Con las nuevas directrices de 2026, muchas instituciones han actualizado sus manuales de convivencia para incluir la inasistencia como causal directa de pérdida de año, eliminando la antigua percepción de que "no se puede perder el año por faltar".

El Ministerio de Educación enfatiza que esta "mano dura" contra el ausentismo no es solo punitiva, sino preventiva. Se busca que los padres de familia asuman un rol más activo en la educación de sus hijos, entendiendo que cada día de clase perdido es un retroceso en el desarrollo de competencias socioemocionales y cognitivas.

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