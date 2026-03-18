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Esta es la decisión de último momento que habría tomado Atlético Nacional con Diego Arias tras la dura derrota vs. Millonarios

El director técnico ha sido cuestionado por la hinchada tras sus dos partidos vs. Millonarios.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
02:52 p. m.
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En la noche del martes 17 de marzo, Millonarios, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, volvió a enfrentarse con Atlético Nacional.

Este duelo tenía tinte de 'revancha' debido a que el 'albiazul', en el Atanasio Girardot, le había ganado 1-3 al 'verde paisa' y lo había eliminado de la Copa Sudamericana.

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Sin embargo, el escenario fue casi similar debido a que Millonarios volvió a superar a Atlético Nacional de principio a fin, aprovechó que su rival se quedó con dos jugadores menos y se impuso 3-0 con goles de Rodrigo Contreras, Mateo García y Leonardo Castro.

Tras esa dura derrota, Atlético Nacional se demoró en salir del camerino del 'coloso de la 57' y jugadores como Juan Manuel Rengifo y Mateus Uribe revelaron que se hizo una autocrítica.

Por lo tanto, un reconocido periodista preguntó qué pasaría con Diego Arias, el actual director técnico, y desde Atlético Nacional le dieron una respuesta contundente. ¿Cuál fue?

Diego Arias seguiría bajo la conducción técnica de Atlético Nacional, a pesar de la derrota 3-0 vs. Millonarios

En la mañana de este 18 de marzo, Mauricio Agudelo, el periodista de Win Sports, reveló la información que le dieron acerca del futuro de Diego Arias, el director técnico de Atlético Nacional.

"Consulté a las 7:25 de la mañana y la respuesta que me dieron es que Diego Arias sigue", afirmó Mauricio Agudelo.

"Pregunté: '¿tiene fuerza para seguir?' Me dijeron: 'así es'. No sé si esto cambie, pero por ahora sigue", agregó el periodista.

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A pesar de su derrota vs. Millonarios, Atlético Nacional continúa siendo el líder de la Liga BetPlay 2026 I con 24 puntos.

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Además, su próximo partido será el sábado 21 de marzo, a las 8:30 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot, vs. Internacional de Bogotá.

 

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