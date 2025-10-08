Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 10 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 10 de 2025
08:29 p. m.
08:29 p. m.
- Tragedia en Salazar de las Palmas: Cinco personas murieron tras ser arrastradas por creciente de río.
- Las respuestas de Francia Márquez.
- ONG denuncia promesas incumplidas y ausencia de estrategia en el Gobierno Petro.
- VIDEO | Con ráfagas de fusil disidencias atacaron estación de Policía en La Vega, Cauca.
- Revelan el estado de salud de la joven de 19 años que fue lanzada por unas escaleras en Buenaventura.
- Presiones, favores y votos: la trama que salpica a Wadith Manzur en el escándalo de la UNGRD.