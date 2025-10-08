CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 10 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 10 de 2025
08:29 p. m.
  • Tragedia en Salazar de las Palmas: Cinco personas murieron tras ser arrastradas por creciente de río.
  • Las respuestas de Francia Márquez.
  • ONG denuncia promesas incumplidas y ausencia de estrategia en el Gobierno Petro.
  • VIDEO | Con ráfagas de fusil disidencias atacaron estación de Policía en La Vega, Cauca.
  • Revelan el estado de salud de la joven de 19 años que fue lanzada por unas escaleras en Buenaventura.
  • Presiones, favores y votos: la trama que salpica a Wadith Manzur en el escándalo de la UNGRD.
Otras Noticias

Tecnología

Líder de tecnología: de técnico a estratega clave en las empresas

Expertos sugieren que las Pymes que logren alinear su estrategia tecnológica con sus metas comerciales podrían optimizar su operación.

Fútbol

James Rodríguez tendría nuevo técnico en León: confirman acercamientos

El cuadro mexicano evalúa la salida del estratega Berizzo tras el mal inicio de temporada.

Norte de Santander

Tragedia en Salazar de las Palmas: Cinco personas murieron tras ser arrastradas por creciente de río

Inglaterra

Eligen a la primera mujer homosexual como arzobispo en Gran Bretaña: ¿Quién es?

Pensiones

Millones de pensionados en Colombia recibirán pago extra en su mesada: conozca quiénes