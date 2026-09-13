Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 13 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 13 de 2026
09:09 p. m.
09:09 p. m.
- Primicia: Noticias RCN conoció el expediente de la Fiscalía sobre la presunta red de corrupción durante la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín. El máximo ente acusador señala que funcionarios de alto nivel le reportaban contrataciones a su hermano Miguel y además investiga una empresa de oro que habría sido utilizada para lavar dinero.
- Exclusivo: en una reunión en la Dirección Nacional de Inteligencia de agosto del 2025 se habló de un general de la República, quien hasta hace poco fue jefe de seguridad del expresidente Petro. En la conversación aparecen referencias a informantes de las Farc, al atentado contra Hernando Sánchez y a contactos que hoy generan nuevos interrogantes.
- El caso de Juliana Guerrero abrió una investigación más amplia, otros 700 contratistas y funcionarios vinculados al gobierno anterior aparecen bajo la lupa por posibles irregularidades relacionadas con títulos expedidos por la Fundación Universitaria San José.