Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 13 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 13 de 2026
05:44 p. m.
05:44 p. m.
- Grupos terroristas siguen cometiendo ataques contra la fuerza pública y la población civil, muchos de estos actos como retaliación por operativos que se desarrollan en diferentes regiones.
- Noticias RCN conoció una serie de audios que dan cuenta de la premura de funcionarios de Prosperidad Social del anterior gobierno para dejar nombramientos de última hora.
- La Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra tres cabecillas del Clan del Golfo que recibieron beneficios en el anterior gobierno.
- Un informe especial de Noticias RCN revela cómo, a plena luz del día y cerca de la basura, se comercializan carnes y pescados sin refrigeración ni condiciones básicas de higiene.
- Habló el exinvestigador de Anthropic que renunció esta semana, dijo que a todos los empleados que trabajan en el sector les preocupa el desarrollo acelerado de la IA.