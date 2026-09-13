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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 13 de septiembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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septiembre 13 de 2026
05:44 p. m.
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  • Grupos terroristas siguen cometiendo ataques contra la fuerza pública y la población civil, muchos de estos actos como retaliación por operativos que se desarrollan en diferentes regiones.
  • Noticias RCN conoció una serie de audios que dan cuenta de la premura de funcionarios de Prosperidad Social del anterior gobierno para dejar nombramientos de última hora.
  • La Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra tres cabecillas del Clan del Golfo que recibieron beneficios en el anterior gobierno.
  • Un informe especial de Noticias RCN revela cómo, a plena luz del día y cerca de la basura, se comercializan carnes y pescados sin refrigeración ni condiciones básicas de higiene.
  • Habló el exinvestigador de Anthropic que renunció esta semana, dijo que a todos los empleados que trabajan en el sector les preocupa el desarrollo acelerado de la IA.
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