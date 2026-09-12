Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 12 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 12 de 2026
08:43 p. m.
08:43 p. m.
- Exclusivo: Noticias RCN conoció una serie de interceptaciones que revelan amenazas de muerte, planes de secuestro y nuevas pistas sobre el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel. Son los audios que dejan al descubierto el alcance de la organización criminal el Tren de Aragua.
- Las acusaciones que presentó la Fiscalía contra alias el Negro Ober quien, al parecer, continuó extorsionando desde prisión. Esto sucede en momentos en que este criminal, habría intentado utilizar a una procuradora regional para enviar un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella.
- La fuerza pública adelanta una fuerte ofensiva contra grupos armados en todo el país, sin embargo, terroristas están haciendo de las suyas en diferentes departamentos donde se registran ataques con explosivos y hostigamiento contra autoridades.
- La preocupación de los riesgos de la inteligencia artificial ya surge dentro de las empresas que la desarrollan, líderes de empresas desarrolladoras de la IA coincidieron en la importancia de controlar su velocidad de desarrollo.