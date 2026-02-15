CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 15 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 15 de 2026
08:39 p. m.
  • Cientos de personas de diferentes comunidades del Cauca llegaron a Bogotá. Están en la Universidad Nacional.
  • Las millonarias deudas de la Nueva EPS tienen a miles de pacientes en problemas y aun así pretenden llevar más usuarios a esta entidad.
  • Tres días de angustia vivió el músico cartagenero Deverson Ríos. Rompió el silencio y contó cómo fue retenido.
  • Uno de los sectores impactados por la emergencia en Córdoba es el de los comerciantes, las inundaciones provocaron un cese de actividades masivo que afectó gravemente la economía de la región.
