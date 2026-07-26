Estas son las señales de que su gato lo considera su persona favorita

Los gatos suelen ser vistos como animales independientes y reservados, pero quienes conviven con ellos saben que también crean vínculos muy estrechos con las personas.

Aunque no siempre lo demuestran de la misma forma que un perro, los felinos tienen maneras particulares de expresar confianza, afecto y apego.

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Especialistas en comportamiento felino coinciden en que los gatos desarrollan relaciones preferenciales con una o varias personas dependiendo de las experiencias positivas, la seguridad que perciben y la interacción diaria. Cuando esto ocurre, es común que adopten conductas que reflejan que han elegido a alguien como su persona favorita.

¿Cómo saber si un gato lo considera su persona favorita?

Una de las señales más evidentes es que el gato busca estar cerca de esa persona de manera voluntaria. Puede seguirla por la casa, esperar su llegada o instalarse en el mismo lugar donde ella se encuentra, incluso si no está buscando comida.

Otra muestra de confianza es el contacto físico. Muchos gatos frotan su cabeza o su cuerpo contra las piernas o las manos de quienes consideran importantes. Con este comportamiento liberan feromonas faciales que utilizan para marcar aquello que les transmite seguridad y familiaridad.

Los expertos también destacan el llamado "parpadeo lento". Si un gato lo mira y cierra los ojos lentamente, está mostrando que se siente tranquilo en su presencia.

Algunas investigaciones sobre comunicación felina sugieren que responder con el mismo gesto puede favorecer una interacción positiva entre el animal y la persona.

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Dormir cerca o encima de alguien es otra señal importante. Durante el sueño los gatos son más vulnerables, por lo que elegir descansar junto a una persona suele indicar que se sienten protegidos.

¿Qué otros comportamientos muestran confianza y afecto?

Los especialistas explican que algunos gatos muestran el abdomen cuando están relajados. Aunque muchas personas interpretan este gesto como una invitación para acariciarlos, no siempre es así.

En realidad, exponer esa parte del cuerpo significa que el animal se siente seguro, pero no necesariamente desea contacto en esa zona.

Llevar juguetes, pequeñas presas o incluso objetos de la casa también puede formar parte de su comportamiento social. Dependiendo del contexto, esta conducta puede interpretarse como una forma de compartir recursos o de invitar al juego.

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El ronroneo frecuente durante las caricias, los maullidos dirigidos específicamente a una persona y la costumbre de recibirla en la puerta cuando llega a casa son otros comportamientos que suelen asociarse con un vínculo fuerte.

Sin embargo, los expertos recuerdan que cada gato tiene una personalidad distinta. Mientras algunos son muy expresivos, otros manifiestan su afecto de manera más discreta, por lo que es importante observar el conjunto de sus conductas y respetar siempre sus límites.

Más que buscar muestras constantes de cariño, fortalecer el vínculo con un gato depende de ofrecerle un ambiente seguro, respetar sus tiempos, jugar con él y atender adecuadamente sus necesidades físicas y emocionales.