Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 4 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 04 de 2026
08:23 p. m.
08:23 p. m.
- Brasil se va a segunda vuelta: el presidente Lula da Silva, referente de la izquierda, y Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, disputarán el balotaje el próximo 25 de octubre, según los resultados del escrutinio.
- Noticias RCN conoció el informe completo que el Ministerio de Vivienda entregó a la Comisión Séptima de la Cámara y que revela una preocupante radiografía del sector.
- Medicamentos para pacientes con VIH estarían guardados mientras miles esperan sus tratamientos, así lo denunciaron organizaciones de pacientes en Noticias RCN.
- Carlos Fernando Galán habla con Vanessa de la Torre desde las obras del metro de Bogotá. El alcalde responde por los avances del proyecto, la inseguridad que sigue preocupando a los bogotanos, la polémica reforma tributaria distrital y hasta si está pensando en la Presidencia de la República.