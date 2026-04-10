Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 4 de octubre de 2026

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Junior perdió 3-1 ante Atlético Bucaramanga y sigue cayendo en la tabla de la Liga BetPlay. El equipo rojiblanco quedó lejos del grupo de los ocho.