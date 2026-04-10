Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 4 de octubre de 2026

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octubre 04 de 2026
08:23 p. m.
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  • Brasil se va a segunda vuelta: el presidente Lula da Silva, referente de la izquierda, y Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, disputarán el balotaje el próximo 25 de octubre, según los resultados del escrutinio.
  • Noticias RCN conoció el informe completo que el Ministerio de Vivienda entregó a la Comisión Séptima de la Cámara y que revela una preocupante radiografía del sector.
  • Medicamentos para pacientes con VIH estarían guardados mientras miles esperan sus tratamientos, así lo denunciaron organizaciones de pacientes en Noticias RCN.
  • Carlos Fernando Galán habla con Vanessa de la Torre desde las obras del metro de Bogotá. El alcalde responde por los avances del proyecto, la inseguridad que sigue preocupando a los bogotanos, la polémica reforma tributaria distrital y hasta si está pensando en la Presidencia de la República.
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