Junior no levanta cabeza: perdió con Bucaramanga y sigue cayendo en la tabla de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla atraviesa un momento complicado en la Liga BetPlay. El conjunto rojiblanco perdió 3-1 ante Atlético Bucaramanga y continúa alejándose de los primeros lugares del campeonato, en una jornada que dejó al equipo santandereano muy cerca de la cima.

La derrota dejó a Junior con apenas 9 puntos en 11 partidos, registro que lo ubica en la casilla 17 de la tabla de posiciones. Bucaramanga, en cambio, llegó a 23 unidades y quedó a solo un punto de América de Cali y Deportivo Cali, líderes con 24.

Bucaramanga aprovechó los errores de Junior

El partido tuvo emociones durante la primera mitad. Bucaramanga encontró el camino para ponerse en ventaja con un autogol de Pablo Ortiz, situación que complicó temprano los planes del conjunto barranquillero.

Junior reaccionó y consiguió el empate transitorio al minuto 25. Luis Muriel convirtió desde el punto penal y devolvió momentáneamente la igualdad al marcador.

Sin embargo, el equipo local respondió rápidamente. Fredy Hinestroza apareció al minuto 33 para marcar el 2-1 y apenas cuatro minutos después, al 37', Emerson Batalla amplió la diferencia y estableció el 3-1.

La ventaja conseguida antes del descanso terminó siendo suficiente para que Bucaramanga administrara el resultado y sumara tres puntos importantes.

Junior se acerca al fondo de la tabla

El resultado aumenta la presión sobre Junior. Con nueve unidades, el equipo está igualado en puntos con Deportivo Pasto y únicamente supera a Deportivo Pereira, que suma ocho, y Jaguares de Córdoba, último con siete.

Además, el conjunto barranquillero se encuentra actualmente a 10 puntos del octavo puesto, ocupado por Deportes Tolima con 19 unidades.

Bucaramanga vive la otra cara de la moneda. Con 23 puntos en 11 encuentros, se mantiene tercero y continúa metido de lleno en la pelea por el liderato de la Liga BetPlay.