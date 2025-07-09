CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 7 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 07 de 2025
08:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • "Los soldados son intocables porque ponen el pecho por este país": papa de uniformado quemado en Putumayo
  • Roy Barreras en Noticias RCN: habla de paz total, el gobierno Petro, y la “ineficiencia” de la JEP
  • "No importaba que era una emergencia, yo necesitaba sacar el contrato": Sneyder destapa cómo se movían los millonarios negocios en la UNGRD
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 7 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 6 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 6 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Migrantes

El muro invisible: historias de dolor y esperanza en el borde sur de EE. UU.

La frontera sur de Estados Unidos sigue siendo escenario de un drama humano que no se detiene. Mientras el presidente Donald Trump la define como “un gran trabajo” en materia de seguridad, miles de migrantes enfrentan muros invisibles hechos de vigilancia, desierto y mar.

Ejército Nacional

¿El mejor ejército de la región? Fuerzas Militares de Colombia ganaron campeonato internacional

La delegación colombiana se impuso en la competencia internacional Fuerzas Comando 2025, logrando su decimotercera victoria en este exigente certamen militar.

Trabajo

Bogotá impulsa el emprendimiento local con 140 negocios en diferentes ferias

Viral

¿Vaso de agua o vaso con agua? Así es como debería utilizarse esta expresión

Atlético Nacional

Marlos Moreno fue agredido con objeto que lanzaron desde la tribuna en el clásico paisa