Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 7 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 07 de 2025
08:36 p. m.
- "Los soldados son intocables porque ponen el pecho por este país": papa de uniformado quemado en Putumayo
- Roy Barreras en Noticias RCN: habla de paz total, el gobierno Petro, y la “ineficiencia” de la JEP
- "No importaba que era una emergencia, yo necesitaba sacar el contrato": Sneyder destapa cómo se movían los millonarios negocios en la UNGRD