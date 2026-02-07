CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 7 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 07 de 2026
08:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Noticias RCN continúa acompañando a los damnificados por las inundaciones en Córdoba. El panorama es tan grave, que los albergues en donde se atendía a los afectados, también resultaron inundados.
  • Un deslizamiento en Mallama, Nariño, deja hasta el momento siete personas muertas.
  • Una carta enviada a la Fiscalía puso a sonar el nombre nuevamente de Jaime Ramírez Cobo, el exasesor del Dapre relacionado con el escándalo de la UNGRD.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 7 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 6 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5.30 a.m. / viernes 6 de febrero de 2026

Otras Noticias

Cundinamarca

Agencia Nacional de Minería confirma extracción ilícita en mina de Guachetá donde murieron seis trabajadores

El vicepresidente de la entidad confirmó que la mina no contaba con título minero desde el año 2019.

Viral

Reto viral terminó en muerte: influencer saltó al río Cauca y el fatal desenlace quedó grabado

El fatal desenlace de un reto viral: así hallaron a Ángel Montoya, influencer que saltó al río Cauca.

Turismo

¿Viajar a Europa será más fácil o difícil? Anuncian cambios clave en la política migratoria

Once Caldas

¡ATENCIÓN! Jhon Viáfara recuperó su libertad tras la extradición: primera foto del exfutbolista

Irán

Netanyahu se reunirá con Trump en Washington para abordar negociaciones con Irán