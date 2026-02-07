Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 7 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 07 de 2026
08:16 p. m.
- Noticias RCN continúa acompañando a los damnificados por las inundaciones en Córdoba. El panorama es tan grave, que los albergues en donde se atendía a los afectados, también resultaron inundados.
- Un deslizamiento en Mallama, Nariño, deja hasta el momento siete personas muertas.
- Una carta enviada a la Fiscalía puso a sonar el nombre nuevamente de Jaime Ramírez Cobo, el exasesor del Dapre relacionado con el escándalo de la UNGRD.