Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 7 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 07 de 2026
05:26 p. m.
  • Un atentado terrorista se registró contra el Batallón de Ocaña, en Norte de Santander. Las autoridades indicaron que dos uniformados resultaron heridos.
  • Seis personas muertas y una desaparecida dejó una avalancha en Mallama, Nariño.
  • Más de 26.000 familias han resultado damnificadas por las graves inundaciones en Montería, Córdoba.
