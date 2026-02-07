Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 7 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 07 de 2026
05:26 p. m.
- Un atentado terrorista se registró contra el Batallón de Ocaña, en Norte de Santander. Las autoridades indicaron que dos uniformados resultaron heridos.
- Seis personas muertas y una desaparecida dejó una avalancha en Mallama, Nariño.
- Más de 26.000 familias han resultado damnificadas por las graves inundaciones en Montería, Córdoba.