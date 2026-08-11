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BLNKO y Plastikboy llegan por primera vez a Bogotá: fecha, lugar y precio de boletas

BLNKO y Plastikboy llegan por primera vez a Bogotá el 26 de noviembre de 2026. Conozca dónde será el concierto, los horarios y el precio de las boletas.

Foto: Suministrada

Noticias RCN

noviembre 08 de 2026
08:40 p. m.
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La música alternativa mexicana tendrá una cita especial en Bogotá durante noviembre.

Los artistas BLNKO y Plastikboy se presentarán por primera vez en la capital colombiana con un concierto que reunirá diferentes géneros, desde el pop punk y el hip hop hasta el R&B y los sonidos urbanos.

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El encuentro está programado para el jueves 26 de noviembre de 2026 en Disco Jaguar, donde ambos músicos compartirán escenario y presentarán algunas de las canciones con las que han ganado reconocimiento entre el público latinoamericano.

¿Quiénes son BLNKO y Plastikboy, los artistas que llegarán a Bogotá?

BLNKO, nombre artístico de Sergio Moraila Espinoza, es un cantante originario de Guadalajara, México, que ha construido una propuesta musical mezclando pop punk, trap y hip hop.

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Sus composiciones abordan experiencias relacionadas con el amor, el desamor y la salud mental, temas que han conectado con sus seguidores.

En 2024 lanzó su segundo álbum, Los amigos reales, y firmó con Hopeless Records, sello que ha trabajado con reconocidas bandas internacionales.

Entre sus canciones destacan “Muerte”, “Escúpeme en la cara”, “Jeff Hardy”, “Notificación” y “Donde Vivimos Juntos”.

Por su parte, Plastikboy, originario de San Luis Potosí, presenta una propuesta que combina R&B, plug y sonidos latinos. Su música explora las relaciones sentimentales y las experiencias personales.

¿Cuánto cuestan las boletas para BLNKO y Plastikboy en Bogotá?

El concierto se realizará en Disco Jaguar, ubicado en la carrera 7 #59-30, en Bogotá.

Las puertas abrirán a las 7:00 p. m. y las presentaciones comenzarán a las 8:00 p. m. El ingreso será únicamente para mayores de 18 años.

Las entradas están disponibles a través de Ticketlive, con precios desde $69.000 más el costo del servicio.

También se ofrece una localidad VIP por $129.000 más servicio, que incluye ingreso anticipado y encuentro con los artistas.

Con este concierto, ambos músicos buscan acercar sus propuestas al público colombiano y ampliar su presencia en la escena alternativa latinoamericana

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