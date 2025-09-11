Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 9 de noviembre de 2025
noviembre 09 de 2025
08:57 p. m.
- Son cinco los militares secuestrados en Tame, Arauca, mientras se desplazaban en un bus de servicio interdepartamental.
- Es muy delicado el estado de salud de dos de los cuatro menores que resultaron heridos al ser atropellados por un conductor, presuntamente borracho, en el sur de Bogotá.
- Noticias RCN conoció la carta por medio de la cuál pidieron desde Colombia al gobierno de Estados Unidos investigar al presidente Gustavo Petro. El documento argumenta que entre los nombrados gestores de paz hay personas vinculadas con el narcotráfico.
- La USO estaría pensando en denunciar a la Anla. El sindicato de Ecopetrol dice que esa entidad ha ralentizado las licencias para los proyectos de la petrolera.