VIDEO | Avalancha de al menos 60 colados en Transmilenio durante una protesta

En video quedó el impresionante momento en el que un grupo de gente ingresó a una estación de Transmilenio sin validar el pasaje.

Este hecho sucedió pasadas las 11:00 a. m. de este jueves 1 de octubre en la estación Madelana, troncal de la Autopista Sur. En cuestión de segundos, muchas personas se subieron por las plataformas y algunos inclusive manipularon las instalaciones para que el resto ingresara de forma irregular.

Colados participaron en un bloqueo

Transmilenio se pronunció al respecto: “Rechazamos enfáticamente este tipo de comportamientos, que afectan la infraestructura del sistema y ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía”.

La entidad entregó detalles de este hecho, mencionando que las personas que se colaron participaron minutos después en el bloqueo ocurrido sobre la calle 13 con carrera 32.

“Respetamos el derecho a la manifestación pacífica; sin embargo, este tipo de situaciones puede generar afectaciones a quienes utilizan diariamente el servicio y más aún si el grupo de manifestantes comete este tipo de comportamientos”, sostuvo Transmilenio al hacer un llamado a tener cultura ciudadana.

Las millonarias pérdidas que generan colados

Cifras oficiales indican que durante 2026 han ocurrido 621 incidentes que han afectado la operación del servicio. Se han registrado 435 plantones, 130 movilizaciones y 56 novedades de alto impacto.

El asunto de los colados es una de las principales problemáticas que afecta la operabilidad de Transmilenio. Desde el Concejo le han hecho seguimiento y se reveló que en 2025 hubo aproximadamente 83 millones de colados (227 mil al día), lo cual conllevó pérdidas económicas de 295.000 millones para el sistema.

A esto se suma la violencia que ocasionan los colados. Se han reportado casos en los que los funcionarios de Transmilenio piden que cumplan con el pago del pasaje, lo que desemboca en la ira de los evasores y en hechos que incluso han terminado trágicos.