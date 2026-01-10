CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Avalancha de al menos 60 colados en Transmilenio durante una protesta

El hecho se registró este jueves 1 de octubre en la estación Madelena, sur de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 01 de 2026
08:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En video quedó el impresionante momento en el que un grupo de gente ingresó a una estación de Transmilenio sin validar el pasaje.

Abogada de Epa Colombia celebró tras acuerdo con Transmilenio: esto dijo
RELACIONADO

Abogada de Epa Colombia celebró tras acuerdo con Transmilenio: esto dijo

Este hecho sucedió pasadas las 11:00 a. m. de este jueves 1 de octubre en la estación Madelana, troncal de la Autopista Sur. En cuestión de segundos, muchas personas se subieron por las plataformas y algunos inclusive manipularon las instalaciones para que el resto ingresara de forma irregular.

Colados participaron en un bloqueo

Transmilenio se pronunció al respecto: “Rechazamos enfáticamente este tipo de comportamientos, que afectan la infraestructura del sistema y ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía”.

La entidad entregó detalles de este hecho, mencionando que las personas que se colaron participaron minutos después en el bloqueo ocurrido sobre la calle 13 con carrera 32.

“Respetamos el derecho a la manifestación pacífica; sin embargo, este tipo de situaciones puede generar afectaciones a quienes utilizan diariamente el servicio y más aún si el grupo de manifestantes comete este tipo de comportamientos”, sostuvo Transmilenio al hacer un llamado a tener cultura ciudadana.

Las millonarias pérdidas que generan colados

Cifras oficiales indican que durante 2026 han ocurrido 621 incidentes que han afectado la operación del servicio. Se han registrado 435 plantones, 130 movilizaciones y 56 novedades de alto impacto.

Guarda de Transmilenio fue asesinado por un colado en la estación Terreros, en Soacha
RELACIONADO

Guarda de Transmilenio fue asesinado por un colado en la estación Terreros, en Soacha

El asunto de los colados es una de las principales problemáticas que afecta la operabilidad de Transmilenio. Desde el Concejo le han hecho seguimiento y se reveló que en 2025 hubo aproximadamente 83 millones de colados (227 mil al día), lo cual conllevó pérdidas económicas de 295.000 millones para el sistema.

A esto se suma la violencia que ocasionan los colados. Se han reportado casos en los que los funcionarios de Transmilenio piden que cumplan con el pago del pasaje, lo que desemboca en la ira de los evasores y en hechos que incluso han terminado trágicos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estadio El Campín

¿Qué pasará con el actual El Campín mientras construyen el nuevo estadio en Bogotá?

Temblor en Colombia

De nuevo tembló en Colombia hoy 1 de octubre de 2026: estos han sido los últimos movimientos telúricos

Asesinatos en Colombia

Capturan a alias Toto, quien estuvo detrás del asesinato de un agente de la DEA en Bogotá

Otras Noticias

Sisben

Cambian los trámites del Sisbén en Bogotá: esto se modificará desde octubre

La Secretaría Distrital de Planeación comenzó una estrategia que cambia progresivamente algunos trámites de la entidad

James Rodríguez

Así fue la emocionante arenga de James Rodríguez previo al Nacional vs. Junior

James Rodríguez fue protagonista en la previa del partido entre Atlético Nacional y Junior en el Atanasio Girardot.

Conciertos

Chayanne en Bucaramanga 2026: Fecha, lugar, boletería oficial y todo sobre el 'Bailemos Otra Vez Tour'

Estados Unidos

¿Por qué fue condenada a muerte la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales en EE. UU.?

Salud mental

¿No escuchar bien afecta la memoria? El vínculo con el Alzheimer que merece atención