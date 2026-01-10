Conocida marca de ropa en el país celebra 31 años con 171 tiendas y gran proyección

El mercado de la moda masculina en Colombia experimentó un crecimiento del 2% en 2026, según cifras de Inexmoda. Esta categoría ha acompañado durante las últimas tres décadas una profunda transformación en los hábitos de consumo de los hombres.

El vestuario, que antes solía estar estrictamente segmentado según la ocasión, ha dado paso a la búsqueda de prendas mucho más versátiles, cómodas y funcionales que logren adaptarse sin problemas a los distintos momentos del día. En medio de esta dinámica, la marca caleña Quest se ha consolidado como un referente clave del casual wear masculino en el país.

Fundada en 1995, la compañía inició sus operaciones comercializando jeans en un local ubicado en el centro de la ciudad. Con el paso de los años, amplió de manera estratégica su portafolio hacia una oferta integral orientada a la versatilidad, el ajuste y la funcionalidad.

En la actualidad, la firma cuenta con 171 puntos de venta en todo el territorio nacional, teniendo una presencia especialmente fuerte en departamentos y regiones como el Valle del Cauca, Antioquia y la Costa Caribe. Como muestra de su solidez comercial, la empresa registró una facturación de $109.200 millones entre enero y agosto de 2026, y proyecta cerrar el año alcanzando la cifra de $260.700 millones.

Este crecimiento sostenido guarda una estrecha relación con los cambios en las rutinas de los consumidores. La tradicional separación entre la ropa destinada al ámbito laboral y aquella reservada para actividades sociales o personales se ha difuminado notablemente.

Esto ha sido impulsado por factores como la expansión del trabajo remoto, la adopción de modelos híbridos y la flexibilización general de los códigos de vestimenta. Para Quest, adaptarse a este escenario implicó diseñar propuestas capaces de responder a múltiples escenarios de uso sin descuidar pilares fundamentales como el diseño y la calidad.

Nicolás Giraldo, gerente de marca de la firma, señala que desde sus inicios la empresa tuvo la convicción de simplificar la vida del hombre. Según el directivo, entendieron que vestirse bien no tenía por qué ser complicado y que la moda masculina podía ir más allá de la simple estética.

Por esta razón, construyeron una propuesta basada en un cuidadoso equilibrio entre calidad, diseño y versatilidad. Con motivo de la celebración de sus 31 años de trayectoria, la marca preparó actividades especiales para reconocer a sus clientes durante el mes de septiembre, incluyendo descuentos del 50% en tiendas y productos.

La evolución de la industria también ha impulsado a las marcas a buscar nuevas formas de conectar con sus públicos. Siguiendo esta línea, Quest ha desarrollado alianzas estratégicas vinculando la moda con el deporte.

Destacan colaboraciones como la realizada en 2024 con el futbolista Juan Guillermo Cuadrado, así como iniciativas posteriores con destacadas figuras y clubes del fútbol profesional colombiano. Esta táctica comercial le ha abierto las puertas a la marca para posicionar la ropa casual masculina en espacios diferentes a los tradicionales.

Mirando hacia el futuro, la compañía proyecta inaugurar 22 nuevos puntos de venta a nivel nacional de cara al año 2027, enfocándose principalmente en plazas estratégicas como Bogotá y Bucaramanga.

Asimismo, la marca evalúa oportunidades de expansión internacional en mercados como Ecuador, Venezuela y Centroamérica, con el firme propósito de llevar su exitoso modelo de moda casual masculina a nuevas fronteras.