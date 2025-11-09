CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 11 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

septiembre 11 de 2025
09:35 p. m.
  • Acompañamos todo el recorrido desde Cartagena para la llegada del primer tren del Metro de Bogotá al patio taller de Bosa, Allí, los vagones iniciarán una primera fase de prueba.
  • Ofrecen hasta $200 millones de recompensa por información que ayude a capturar a los responsables del ataque contra una torre de EPM en Medellín.
  • Hoy se cumple un mes de la muerte de Miguel Uribe Turbay. Su esposa, María Claudia Tarazona, encabezo sentidos homenajes en el parque El Golfito y en el cementerio Central.
