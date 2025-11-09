Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 11 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 11 de 2025
09:35 p. m.
09:35 p. m.
- Acompañamos todo el recorrido desde Cartagena para la llegada del primer tren del Metro de Bogotá al patio taller de Bosa, Allí, los vagones iniciarán una primera fase de prueba.
- Ofrecen hasta $200 millones de recompensa por información que ayude a capturar a los responsables del ataque contra una torre de EPM en Medellín.
- Hoy se cumple un mes de la muerte de Miguel Uribe Turbay. Su esposa, María Claudia Tarazona, encabezo sentidos homenajes en el parque El Golfito y en el cementerio Central.