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A sus nueve años, niña prodigio mexicana está en la universidad y sueña con ser astrobióloga

Su pasión por los cielos la ha llevado a relacionarse con la Agencia Espacial Europea y la Fuerza Aérea Colombiana y Mexicana.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
07:17 p. m.
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La pequeña Daira Martínez se hizo viral por el discurso que pronunció ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el encuentro de jóvenes estudiantes, realizado en la capital del país norteamericano.

Sin embargo, su historia era destacable mucho antes de generar likes y comentarios positivos en las redes sociales.

A sus nueve años, la menor nacida en Querétaro es divulgadora científica y cursa una licenciatura universitaria en historia. En diálogo con Noticias RCN, recordó sus primeros acercamientos con su gran pasión, la astrobiología:

“Al buscar el origen de mi carrera como astronauta análogo se debe considerar la publicación de mi artículo ‘Aproximaciones al constructo de astronauta análogo’ y, posteriormente, tuve la oportunidad de participar en un programa de la Agencia Espacial Europea y fue maravilloso”.

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Daira ha aprendido de la Fuerza Aérea de México y Colombia:

“La astrobiología”, en palabras de Daira, “es la ciencia que mezcla conocimientos de la biología, la astronomía, química, física y también geología para estudiar el origen, evolución y futuro de la vida en el espacio”.

Su disciplina y curiosidad por los cielos, y lo que hay más allá, la ha llevado a relacionarse con integrantes de la Agencia Espacial Europea, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fuerza Aérea Mexicana.

Además, se encuentra entre los finalistas a los Latin American Leaders Awards, en la categoría de mujeres auténticas de América Latina.

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Saltar cada obstáculo o “romperlo” si es necesario:

Decidida a que más niños, como ella, se interesen por la ciencia, ha trabajado en el desarrollo del proyecto Fénix, una iniciativa que busca “que las personas puedan sumar su disciplina, su amor por la ciencia y divulgarla”.

Su consejo, para niños y adultos, es que “jamás, pero jamás se rindan. Si encuentran un obstáculo, brínquenlo o destrónenlo, pero tienen que avanzar. Si seguimos avanzando, podemos alcanzar nuestros sueños”.

Hoy, Daira persigue sus sueños con más determinación que nunca. Espera terminar la licenciatura en historia y seguir con astrobiología, para ganar un cupo en la maestría de esta disciplina en el CAB de Madrid.

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