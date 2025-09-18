CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 18 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
08:27 p. m.
  • La sala de casación de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de dejar en libertad al expresidente Álvaro Uribe, tal y como lo había ordenado el Tribunal Superior de Bogotá.
  • Grave situación en el sur de Cali. Encapuchados quemaron dos tractomulas a las afueras de la Universidad del Valle. Además, se robaron una motocicleta de la Secretaría de Movilidad.
  • Primera condena de la JEP por los falsos positivos. Son doce militares del batallón La Popa, que deberán pagar sanciones entre cinco y ocho años y no tendrán penas privativas de libertad.
Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 18 de septiembre: número ganador del último sorteo

Consulta el resultado del último sorteo del Super Astro Luna de hoy martes 18 de septiembre de 2025. Conoce el número y signo zodiacal ganadores.

Riohacha

Investigan a exalcalde de Riohacha por irregularidades en la construcción de puente

La indagación también involucra a otras figuras clave en la administración municipal y el proceso de supervisión de la obra.

Masterchef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar y Valentina Taguado se reencontraron y enloquecieron a sus fans

Papa León XIV

El Papa León XIV subasta una exclusiva BMW para construir escuela en Madagascar

OMS

OMS advierte el aumento en el número de defunciones por cólera en el mundo