Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 18 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 18 de 2025
08:27 p. m.
- La sala de casación de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de dejar en libertad al expresidente Álvaro Uribe, tal y como lo había ordenado el Tribunal Superior de Bogotá.
- Grave situación en el sur de Cali. Encapuchados quemaron dos tractomulas a las afueras de la Universidad del Valle. Además, se robaron una motocicleta de la Secretaría de Movilidad.
- Primera condena de la JEP por los falsos positivos. Son doce militares del batallón La Popa, que deberán pagar sanciones entre cinco y ocho años y no tendrán penas privativas de libertad.