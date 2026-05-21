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Colombia inició el trámite de extradición de los señalados asesinos de Yulixa Toloza desde Venezuela

El director de la Dijín confirmó que busca cooperación judicial con Venezuela, cuya Constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos.

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
08:01 p. m.
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El caso de Yulixa Toloza continúa generando desarrollos significativos en materia judicial. La Dijín confirmó el inicio del proceso formal para solicitar la extradición de tres ciudadanos venezolanos detenidos en su país, quienes están involucrados en la desaparición y posterior muerte de esta mujer de 52 años.

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Según el coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Dijín, las autoridades colombianas buscan activar el principio de cooperación judicial con Venezuela, dado que el artículo 69 de la Constitución venezolana prohíbe expresamente la extradición de sus nacionales hacia otros países.

Están en este procedimiento, precisamente, haciendo toda esta documentación requerida a través de esos protocolos, como lo decía anteriormente, pero a través de la cooperación internacional frente a estas tres personas que están hoy privadas de la libertad.

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Lo que se sabe del trámite de extradición de los asesinos de Yulixa Toloza

El trámite está siendo coordinado entre la Fiscalía y la Dijín, utilizando canales diplomáticos para sortear las restricciones constitucionales venezolanas.

Las instituciones colombianas trabajan en emitir toda la documentación necesaria para lograr que los tres presuntos responsables del asesinato puedan ser juzgados en territorio colombiano.

En paralelo a estos esfuerzos diplomáticos, en Venezuela se programó para horas de la tarde la audiencia de imputación de cargos contra los tres detenidos de origen venezolano.

Este procedimiento judicial en suelo venezolano se desarrolla mientras Colombia gestiona la posibilidad de su traslado.

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Presión diplomática para la extradición de los asesinos de Yulixa Toloza

Las autoridades colombianas mantienen la presión diplomática para garantizar que los responsables enfrenten la justicia, ya sea mediante su traslado a Colombia o a través de mecanismos de cooperación judicial internacional.

La complejidad del caso radica en las diferencias constitucionales entre ambos países.

Mientras Colombia permite la extradición de sus nacionales bajo ciertas condiciones, Venezuela mantiene una prohibición absoluta en su carta magna, lo que obliga a las autoridades colombianas a explorar vías alternativas de colaboración judicial para asegurar que se haga justicia en este crimen que ha impactado al país.

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