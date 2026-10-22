Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 23 de octubre de 2026

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octubre 22 de 2026
08:25 p. m.
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  • Estados Unidos revocó la visa de 21 personajes colombianos, en medio de una campaña de ese país contra la corrupción y el narcotráfico. Figuran Ricardo Roa, Yahir Acuña, José Ignacio Mesa y congresistas y excongresistas.
  • Reacciones a la sorpresiva salida del ministro del Interior, Rodrigo Lara. En redes sociales el saliente funcionario reconoció que presentó su carta de renuncia tras ser solicitada en una reunión en el Palacio de Nariño.
  • En Medellín crece la preocupación por las millonarias pérdidas económicas de EPM por cuenta de la crisis de Afinia, su filial que comercializa y distribuye energía en la región Caribe.
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