Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 23 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 22 de 2026
04:58 p. m.
04:58 p. m.
- En Cauca, una familia sufre por la desaparición de un joven de 16 años del que no se sabe nada desde el pasado viernes. La última vez que lo vieron estaba cerca de su colegio en Popayán.
- En el occidente del país se desarrolló el quinto bombardeo ordenado por el gobierno de Aberlardo de la Espriella. Esta vez el objetivo fue el frente de guerra suroccidental del ELN.
- Siguen los enfrentamientos entre disidencias y el ELN en el Catatumbo y otra vez la comunidad queda en medio. En el municipio de El Tarra una menor resultó herida luego de que un explosivo lanzando con un dron cayó cerca de su vivienda.
- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la crítica situación de Afinia, filial del grupo EPM. En su cuenta de X escribió: "EPM y Medellín están pagando los platos rotos como resultado de la corrupción de los hermanitos Q, y de parte del gobierno anterior de Medellín con Afinia".