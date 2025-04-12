Nacional no tuvo problemas con DIM, lo eliminó y sigue en la pelea por la final

Atlético Nacional dio un golpe de autoridad en el clásico antioqueño y superó sin objeciones a Independiente Medellín en la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El encuentro, disputado la noche de este jueves 4 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot, dejó un claro ganador: el cuadro verdolaga, que mostró solidez, jerarquía y una propuesta ofensiva que nunca encontró respuesta por parte del “Poderoso”. Con el triunfo, Nacional sigue en carrera por un cupo en la gran final del fútbol profesional colombiano, mientras que Medellín quedó sin opciones y afrontará la última jornada sin aspiraciones.

Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por el cuerpo técnico verdolaga impuso condiciones. Circulación limpia, velocidad por las bandas y una presión alta que impidió a Medellín desarrollar su juego fueron los pilares de un Nacional que lució superior de principio a fin. La recompensa llegó rápidamente.

Nacional pegó primero y marcó el ritmo del partido

Antes de llegar a la media hora de compromiso, Juan Manuel Rengifo abrió el marcador con una definición precisa tras una jugada colectiva que desarmó por completo la defensa roja. El tanto fue un reflejo del dominio verdolaga: inteligencia en la elaboración, movilidad constante y contundencia en el área rival.

Medellín, por su parte, nunca encontró cómo reaccionar. Intentó adelantar líneas, pero cada aproximación fue contenida por una defensa de Nacional que se mostró ordenada y eficiente. El “Poderoso” careció de profundidad, claridad y sorpresa, lo que convirtió el resto del primer tiempo en un trámite cómodo para el conjunto local.

Morelos sentenció el clásico y Nacional sueña con la final

En la segunda mitad, Nacional mantuvo la intensidad y el control. La recompensa final llegó a través de Alfredo Morelos, quien aprovechó un error en salida del Medellín para ampliar la diferencia y sentenciar el duelo. El delantero, que viene recuperando su mejor forma, definió con potencia para poner el 2-0 que parecía definitivo y desatar la celebración verdolaga en las tribunas.

El resto del encuentro confirmó lo ya visto: Nacional manejó los tiempos, no sufrió en defensa y dejó claro que sigue firme en su objetivo de regresar a la instancia definitiva del campeonato. Con la victoria, el cuadro antioqueño llegó a ocho puntos y se ubicó en la segunda posición del Grupo A, a la espera del duelo entre Junior y América que se juega también este jueves en el Metropolitano.

Sin embargo, Francisco Fydriszewski descontó sobre final del juego desde el punto del penal para el 2-1 definitivo.

Independiente Medellín, por su parte, se quedó en el fondo de la tabla con dos unidades, resignando cualquier posibilidad de clasificar. Para los dirigidos por el DIM, la última fecha será simplemente un compromiso de cierre, mientras que Nacional afrontará un final de cuadrangulares con la ilusión intacta de llegar a la gran cita del FPC.