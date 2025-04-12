“Da igual lo que tengas”: el contundente consejo que Ibai le dio a Westcol en Medellín

Ibai Llanos es considerado como uno de los creadores de contenido más relevantes, a nivel mundial, en los últimos años. Por esto, su más reciente gira por varios países de Latinoamérica ha sido todo un éxito ya que que miles de fanáticos se han unido a su encuentro en distintas zonas emblemáticas de cada territorio.

Colombia no fue la excepción ya que, en las semanas más recientes, el español anunció su visita al país en donde parte de sus propósitos es probar una gran variedad de gastronomía local y visitar destinos turísticos.

Ibai es visto junto a Westcol

El país ha recibido a Ibai por lo que uno de los principales destinos del streamer fue la Comuna 13 de Medellín en donde fue visto junto a Westcol con quien se dedicó a caminar por las calles tras ser resguardados por varias personas de su equipo de seguridad.

Por supuesto, el encuentro generó gran furor en los ciudadanos, quienes se abalanzaron sobre los hombres para recibir saludos, tomarse fotografías y grabar distintos videos.

No obstante, el español se encontraría grabando un video para su canal oficial de YouTube con el objetivo de compartir detalles específicos de su visita a la ciudad.

Ibai aconseja a Westcol

Por otro lado, el encuentro entre ambas celebridades también tomó protagonismo en uno de los más recientes streams que el antioqueño realizó, por medio de su canal oficial de Kick, en donde los dos hombres abordaron diferentes temáticas.

No obstante, uno de los momentos más virales fue cuando Ibai interrogó a Westcol sobre su consumo de alcohol, pues el antioqueño reveló que no ha sido “capaz” de dejar estas bebidas por lo que manifestó su interés por buscar ayuda profesional.

Ante dicha declaración, el español hizo una serie de sugerencias al recalcar la importancia de mantener adecuadamente la salud.

“Tienes que pensar que lo más importante en la vida es la salud. Tú con muchas cadenas, joyas o éxito que tengas, sin salud no hay nada. La salud es lo más importante del ser humano… te lo digo de corazón porque sin salud da igual lo que tengas porque vas a estar enfermo o estás comprando papeletas para que te pasen cosas”, explicó.