CANAL RCN
Internacional

Nuevo ataque de EE. UU. contra lancha en el Pacífico deja cuatro muertos

La información fue revelada por el Comando Sur.

Ataque contra lancha en el Pacífico.
Ataque contra lancha en el Pacífico. Foto: Comando Sur.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
08:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Comando Sur de Estados Unidos dio a conocer otro ataque contra una lancha en las aguas del Pacífico.

Estados Unidos confirma un nuevo ataque contra embarcación en el Pacífico: van 21 lanchas y 83 muertos
RELACIONADO

Estados Unidos confirma un nuevo ataque contra embarcación en el Pacífico: van 21 lanchas y 83 muertos

La operación se llevó a cabo este jueves 4 de diciembre por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear. Información de inteligencia reveló que la embarcación era operada por una organización terrorista designada.

Ataques comenzaron en septiembre

La lancha fue destruida en el Pacífico Oriental y cuatro tripulantes murieron. Las autoridades norteamericanas señalaron que estaba transitando por una ruta que suelen utilizar los narcotraficantes.

Desde que el Gobierno de Donald Trump puso en marcha el despliegue militar por el Caribe y Pacífico, han sido varias las lanchas destruidas. La ofensiva ha radicado en impedir que lleguen a Norteamérica y “envenenen a la población”.

El primer ataque se dio el 2 de septiembre y murieron 11 personas. Para ese momento, lo mejor del arsenal de Estados Unidos estaba custodiando las aguas desde agosto.

Llamada de Trump con Maduro

En paralelo a la ofensiva, ha crecido la tensión entre Trump y Nicolás Maduro. Hace pocos días, el Cartel de los Soles hizo parte de las organizaciones designadas como terroristas.

Otras dos aerolíneas suspenden sus vuelos a Venezuela: van ocho, tras anuncio de Trump
RELACIONADO

Otras dos aerolíneas suspenden sus vuelos a Venezuela: van ocho, tras anuncio de Trump

 

Al líder del régimen lo señalan de ser la cabeza, por lo que el Departamento de Estado ha dispuesto de una recompensa de 50 millones de dólares para capturarlo.

De igual forma, se supo que ambos tuvieron una charla telefónica el pasado viernes 21 de noviembre. Maduro le habría propuesto dejar el poder y abandonar Venezuela, siempre y cuando hubiese amnistía, las sanciones contra los funcionarios se levantaran y se pusiera en marcha la transición al mando de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Trump no habría aceptado los ofrecimientos y, en cambio, le ordenó dejar el poder en máximo una semana. Sin embargo, eso no ocurrió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Talibanes niegan estar detrás del tiroteo contra soldados cerca de la Casa Blanca

Luna

En vivo | Vea la 'Luna fría' de diciembre, la última superluna del año

Venezuela

Copa Airlines y Wingo alargan suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela: esta es la fecha límite

Otras Noticias

Redes sociales

“Da igual lo que tengas”: el contundente consejo que Ibai le dio a Westcol en Medellín

El español sorprendió en su más reciente visita al país al tener una contundente conversación con el antioqueño.

Inseguridad

Revelan modus operandi de banda que golpeaba, robaba y abandonaba en caños a conductores de apps

La Fiscalía judicializó a dos adultos y dos jóvenes de 17 años por uno de los violentos asaltos.

Educación

Anuncian fecha límite para solicitar cupo en colegios públicos de Bogotá: téngalo en cuenta

Alimentos

Ocho de cada diez personas comen más en diciembre y el 45% sube hasta 4 kilos, según encuesta

Luis Díaz

Luis Díaz tuvo lindo gesto con hincha del Junior en Alemania y se hizo viral