Nuevo ataque de EE. UU. contra lancha en el Pacífico deja cuatro muertos

El Comando Sur de Estados Unidos dio a conocer otro ataque contra una lancha en las aguas del Pacífico.

La operación se llevó a cabo este jueves 4 de diciembre por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear. Información de inteligencia reveló que la embarcación era operada por una organización terrorista designada.

Ataques comenzaron en septiembre

La lancha fue destruida en el Pacífico Oriental y cuatro tripulantes murieron. Las autoridades norteamericanas señalaron que estaba transitando por una ruta que suelen utilizar los narcotraficantes.

Desde que el Gobierno de Donald Trump puso en marcha el despliegue militar por el Caribe y Pacífico, han sido varias las lanchas destruidas. La ofensiva ha radicado en impedir que lleguen a Norteamérica y “envenenen a la población”.

El primer ataque se dio el 2 de septiembre y murieron 11 personas. Para ese momento, lo mejor del arsenal de Estados Unidos estaba custodiando las aguas desde agosto.

Llamada de Trump con Maduro

En paralelo a la ofensiva, ha crecido la tensión entre Trump y Nicolás Maduro. Hace pocos días, el Cartel de los Soles hizo parte de las organizaciones designadas como terroristas.

Al líder del régimen lo señalan de ser la cabeza, por lo que el Departamento de Estado ha dispuesto de una recompensa de 50 millones de dólares para capturarlo.

De igual forma, se supo que ambos tuvieron una charla telefónica el pasado viernes 21 de noviembre. Maduro le habría propuesto dejar el poder y abandonar Venezuela, siempre y cuando hubiese amnistía, las sanciones contra los funcionarios se levantaran y se pusiera en marcha la transición al mando de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Trump no habría aceptado los ofrecimientos y, en cambio, le ordenó dejar el poder en máximo una semana. Sin embargo, eso no ocurrió.