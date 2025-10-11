CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 10 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
09:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Cuatro personas murieron en un accidente aéreo en zona rural de Vaupés, entre ellas tres funcionarios de la Registraduría que hacían inscripción de cédulas.
  • Gobernador de Arauca fue víctima de un atentado. Su camioneta recibió tres impactos de bala cuando se movilizaba de Fortul a Arauca.
  • Nuevos videos del atentado contra el batallón Simón Bolívar, en Tunja.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 10 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 10 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 9 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Nevado del Ruiz

La ruta del desastre: así fue como la avalancha del Nevado del Ruiz borró Armero del mapa

El material volcánico descendió 5.000 metros en dos horas, alcanzando velocidades de 40 kilómetros por hora hasta sepultar Armero y varias veredas.

La Equidad

Equipo de la Liga BetPlay se despide para siempre: jugará su último partido en el FPC

Después de más de 40 años de historia, La Equidad jugará su último partido en el fútbol profesional colombiano. Así cambiará en 2026.

Viral

Westcol es acusado por presunto plagio en su nuevo sencillo musical

Cuidado personal

¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 10 de noviembre