Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 10 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 10 de 2025
09:03 p. m.
- Cuatro personas murieron en un accidente aéreo en zona rural de Vaupés, entre ellas tres funcionarios de la Registraduría que hacían inscripción de cédulas.
- Gobernador de Arauca fue víctima de un atentado. Su camioneta recibió tres impactos de bala cuando se movilizaba de Fortul a Arauca.
- Nuevos videos del atentado contra el batallón Simón Bolívar, en Tunja.