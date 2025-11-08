Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 11 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 11 de 2025
09:00 p. m.
09:00 p. m.
- La muerte de Miguel Uribe nos duele. Hoy la violencia vuelve a hacer de las suyas, y a nosotros no nos queda más que unirnos para rechazarla y para rodear a esa familia que hoy pierde a un joven padre, a un hermano, a un esposo.
- La muerte de Miguel Uribe debe llevarnos a todos a una reflexión como país, a Miguel nadie lo va a devolver, pero si logramos que este episodio nos ayude a superar la violencia, a unirnos como colombianos y a respetarnos en las diferencias, pues su legado quedará vivo.