Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / lunes 13 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 13 de 2026
08:44 p. m.
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Lo que para Valerie Murillo era una salida para hacer lo que más disfruta terminó convertido en una experiencia que hoy todavía le duele.
Cerca de 90.000 personas recibieron a la selección de Noruega en Oslo con el famoso Remo Vikingo, tras su histórica participación en el Mundial 2026.