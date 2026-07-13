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Universidad pública que prometió el Gobierno para San Andrés sigue sin terreno definido

Un recorrido realizado por Noticias RCN en la zona reveló que no hay aulas, obreros ni obras en marcha.

Noticias RCN

julio 13 de 2026
08:50 p. m.
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El gobierno de Gustavo Petro anunció en 2025 la construcción de la primera universidad pública para San Andrés Islas y Providencia, pero a pocos días de terminar su mandato la obra no existe.

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Un recorrido realizado por Noticias RCN en la zona reveló que no hay aulas, obreros ni obras en marcha, y que incluso se desconoce la ubicación exacta del predio donde debería levantarse la sede.

Inversión millonaria sin avances

El Ministerio de Educación informó que el lote habría costado más de 7.500 millones de pesos y que la inversión total superaría los 24.000 millones, dentro de un paquete de 100 iniciativas educativas previstas para este gobierno.

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Sin embargo, el ministro Daniel Rojas reconoció que “se perdió el primer año de gobierno” y que aún existen alertas sobre saneamiento catastral y problemas de uso del suelo. Desde la Gobernación se advierte que no se han realizado estudios de factibilidad socioeconómica ni existe una ley que cree formalmente la Universidad de San Andrés.

Promesas y dudas en el Caribe

Aunque en discursos oficiales se habló de la inauguración de la sede universitaria, en la práctica no hay terreno habilitado ni proyecto en ejecución. El lote adquirido presenta dificultades sanitarias y técnicas, mientras que la oferta académica en la isla sigue siendo limitada.

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Las advertencias hechas desde el Congreso sobre el incumplimiento de esta promesa parecen convertirse en realidad, dejando a la región sin la institución de educación superior que se había anunciado como un hito para el Caribe colombiano.

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