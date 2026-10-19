Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 19 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 19 de 2026
08:23 p. m.
08:23 p. m.
- Graves las denuncias sobre el denominado Pacto de Valledupar, funcionarios del más alto nivel del entonces gobierno Petro se habrían reunido con exjefes paramilitares para que acusaran a tres dirigentes políticos de la oposición, todo esto, a cambio de beneficios judiciales.
- Se accidentó un helicóptero Black Hawk del Ejército en Cauca. El piloto logró aterrizar la aeronave, los 15 tripulantes están con vida.
- En Colombia hay 140.000 casos diagnosticados de cáncer de mama. El llamado es a practicarse el examen, el tiempo es clave para salvar vidas.
- Habló la familia del ingeniero que fue hallado sin vida y con signos de tortura en la localidad de Ciudad Bolívar. Lo último que se supo es que se subió a un carro que pidió por aplicación.