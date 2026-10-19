Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / lunes 19 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 19 de 2026
11:11 a. m.
11:11 a. m.
- Alertan irregularidades en millonario contrato para redes de acueducto y alcantarillado en Arauca
- Menor reclutada por las disidencias hace tres años logró escapar de los horrores de la guerra
- Revelan identidad del hombre señalado de asesinar al empresario arrocero Gustavo Aponte y a su escolta en Bogotá
- Misterio sobre hallazgo del cuerpo de un hombre que había desaparecido en Bogotá