Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 19 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 19 de 2026
03:47 p. m.
03:47 p. m.
- En entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, la exprimera dama Verónica Alcocer respondió a señalamientos de supuesta corrupción, tráfico de influencias y transporte de drogas. Sus respuestas deberán ser contrastadas por la justicia.
- Seis horas cumple cerrado el paso entre Popayán y Pasto por una carga explosiva escondida en una alcantarilla. Las autoridades tratan de restablecer la tranquilidad en la zona.
- Emotivo homenaje de Bomberos Floridablanca a la valentía del pequeño Lucas que completa cinco días fuera del hospital recuperándose de su cirugía de corazón abierto.
- Un ingeniero de sistemas fue asesinado luego de tomar un vehículo por aplicación. Su cuerpo apareció en una vivienda de Ciudad Bolívar con signos de tortura.