Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 19 de octubre de 2026

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Según el ente acusador, la investigación señala que el exmandatario habría recurrido a integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Las Salsas Mexicanas’.

El presidente de Estados Unidos calificó como “interesante” la posibilidad de que Delcy Rodríguez y María Corina Machado se enfrenten en unas elecciones.