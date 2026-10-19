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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 19 de octubre de 2026

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octubre 19 de 2026
03:47 p. m.
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  • En entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, la exprimera dama Verónica Alcocer respondió a señalamientos de supuesta corrupción, tráfico de influencias y transporte de drogas. Sus respuestas deberán ser contrastadas por la justicia.
  • Seis horas cumple cerrado el paso entre Popayán y Pasto por una carga explosiva escondida en una alcantarilla. Las autoridades tratan de restablecer la tranquilidad en la zona.
  • Emotivo homenaje de Bomberos Floridablanca a la valentía del pequeño Lucas que completa cinco días fuera del hospital recuperándose de su cirugía de corazón abierto.
  • Un ingeniero de sistemas fue asesinado luego de tomar un vehículo por aplicación. Su cuerpo apareció en una vivienda de Ciudad Bolívar con signos de tortura.
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