Mujer denunció haber sido golpeada por su pareja y su suegro en un centro comercial de Cali

A través de redes sociales se conoció un nuevo caso de presunta violencia contra una mujer. En un video publicado en sus redes, Ana Catalina González Jiménez relató los momentos de angustia que vivió tras denunciar haber sido agredida por su pareja sentimental y su suegro en el centro comercial Jardín Plaza, en Cali.

Mujer denunció brutal agresión: su pareja y su suegro la violentaron

Visiblemente afectada y entre lágrimas, la mujer manifestó que sentía vergüenza de contar lo sucedido y aseguró que nunca imaginó atravesar una situación de este tipo.

“Mi nombre es Ana Catalina González Jiménez y hago este video con mucha pena, pero acabé de ser agredida por mi suegro, el papá de mi esposo, y por mi pareja sentimental en Jardín Plaza”, afirmó.

Durante la grabación, González mostró las lesiones que, según su testimonio, le habrían causado los dos hombres frente a otras personas que se encontraban en el lugar. “Como pueden ver, aquí estoy aruñada”, expresó.

La mujer explicó que la confrontación se originó por unos comentarios que presuntamente habría hecho semanas atrás sobre su suegra. Según relató, la situación escaló luego de que su pareja le atribuyera haberla calificado de “estúpida”.

“Eso le bastó para pegarme delante de todo el mundo y decirme palabras groseras bastante fuertes para mí. Incluso me rompieron hasta la camisa”, aseguró.

Ana Catalina también afirmó que no sería la primera vez que enfrenta situaciones de violencia por parte de su entorno familiar. Según contó, cuando estaba embarazada recibió malos tratos durante una discusión relacionada con su pareja.

“Yo tengo un bebé de cinco meses, estuve embarazada y ellos, peleando con mi pareja, me alcanzaron a pegar un puño”, relató.

La mujer señaló que presentó las respectivas denuncias ante la Policía y aseguró que cuenta con pruebas de lo ocurrido. Asimismo, indicó que acudió a su EPS para recibir atención médica después de la agresión.

Otro de los aspectos mencionados en la denuncia es que su pareja sentimental, uno de los señalados, presuntamente trabaja como funcionario de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Gobernadora del Valle del Cauca se pronunció

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca se pronunció sobre el caso y rechazó lo ocurrido. Además, aseguró que ordenó verificar si los implicados tienen algún vínculo con su administración, con el propósito de esclarecer la situación.