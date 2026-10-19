Karina García se encuentra en la clínica: ¿qué se sabe de su estado de salud?

Hay amplias especulaciones sobre el estado de salud de la modelo Karina García, quien se encuentra en las últimas semanas de gestación para darle la bienvenida a su tercer hijo.

Pese a que todo tipo de rumores se han generado sobre su embarazo y su vida sentimental, la mujer confirmó en horas recientes que se encuentra en una clínica.

¿Ya nació el hijo de Karina García?

Los rumores sobre el presunto nacimiento del tercer hijo de la modelo han aumentado en las semanas más recientes. Sin embargo, las preocupación se elevó tras la más reciente publicación de historias en donde se le vio en la clínica.

Aunque las primeras hipótesis apuntaban a que la mujer, al parecer, estaría próxima a dar a luz, García afirmó que la razón por la que se encontraba allí era por un problema de salud que estaba atravesando su hijo menor Valentino.

“Desde anoche estamos en la clínica (...) todavía no va a nacer mi bebé, pero Valentino está enfermito. No voy a entrar en detalles acerca de lo que tiene, pero estamos acá en el hospital y quería contarles. Obviamente con la energía bajita porque a ninguna mamá le gusta tener a su hijo en un hospital, pero esa es la situación de hoy”, aseguró.

Así mismo, la mujer decidió publicar una fotografía y un sentido video junto al menor en donde se le observa alimentándolo en la habitación de la clínica en la que se encuentra desde la noche del pasado domingo 18 de octubre.

¿Karina García y Kris R terminaron su relación?

Otro de los temas que ha tomado mayor revuelo en redes sociales corresponde a la presunta finalización de la relación sentimental entre Karina García y el cantante Kris R, pues ambos eliminaron todas las fotografías que tenían juntos en Instagram.

Pese a que ninguno se ha dejado de seguir en redes sociales, usuarios han especulado una presunta ruptura ya que, en los días más recientes, ninguno de los dos se ha mostrado junto al otro.

Su repentina separación se dio en el marco de las más recientes polémicas en las que la pareja se vio involucrada. Algunas de estas apuntaban a que, al parecer, la modelo habría sido acusada de infidelidad ante un aparente romance con el cantante Blessd.

Por su parte, Karina García aseguró que iba a tomar acciones legales ante las versiones que apuntaron a una infidelidad. Finalmente, Kris R no volvió a mencionarse al respecto.