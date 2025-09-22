CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 22 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
08:13 p. m.
  • Encontraron muertos en México a los dos jóvenes artistas colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera. Habían desaparecido desde el 16 de septiembre en Ciudad México.
  • Conocimos la circular roja de Interpol en contra del prófugo Carlos Ramón González, señalado por la Fiscalía como cerebro del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo.
  • La fiscal Lucy Laborde, a cargo de la investigación contra Nicolás Petro, radicó una carta ante la fiscal general denunciando presiones indebidas.
