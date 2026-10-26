James Rodríguez tiene nuevo ambicioso proyecto: esta es la nueva alianza

El regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano marca un nuevo capítulo en la trayectoria de una de las figuras más destacadas del deporte nacional. Con reconocimientos como la Bota de Oro en el Mundial de Brasil 2014, dos títulos de UEFA Champions League con el Real Madrid y el galardón a mejor jugador de la Copa América 2024, el deportista expande su influencia empresarial hacia la industria textil de la mano de la marca caleña QUEST. Ambas marcas proyectan vender más de 200.000 prendas con esta colaboración.

Esta importante colaboración, que será lanzada oficialmente el próximo 5 de noviembre, contempla una colección de moda inspirada en la identidad y en la trayectoria deportiva del futbolista.

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La propuesta ha sido denominada World Champion y combina elementos fuertemente asociados a la identidad de James, tales como la silueta de su celebración y el característico sello JR10, integrándose con los códigos de Club1995, una línea de la marca que rescata diversas referencias de su propia historia. De acuerdo con los detalles revelados, la primera entrega incluirá camisetas de silueta holgada, además de un total de nueve referencias de gorras que se distribuirán de manera progresiva en distintas cápsulas.

James y su colaboración

El propio James Rodríguez se ha referido a este lanzamiento, destacando el significado emocional y profesional que encierra.

“Esta colaboración es una oportunidad para compartir con los aficionados una parte de mi historia y de lo que represento dentro y fuera de la cancha. Además, hacerlo en este momento de mi regreso al fútbol colombiano tienen un significado especial, porque me permite acercarme nuevamente a la gente de mi país y crear una conexión con quienes me han acompañado a lo largo de mi carrera”, dijo.

Por su parte, la alianza se integra dentro de una estrategia consolidada que la marca QUEST ha venido desarrollando durante los últimos cuatro años en colaboración con reconocidas figuras del fútbol nacional. La compañía, que cuenta con una robusta red de más de 170 tiendas físicas en todo el territorio colombiano, busca afianzar una relación de largo plazo con el deportista a través del lanzamiento de una línea de carácter prémium.

Esta colección rinde homenaje a su historia, su disciplina, su preparación constante y al arduo trabajo que existe detrás de su exitosa trayectoria.

El proyecto conjunto no se detiene en esta primera entrega. La alianza tiene contemplada una segunda etapa que verá la luz durante el mes de diciembre, momento en el cual se presentará un proyecto de mayor envergadura y mucho más robusto que mantendrá a James Rodríguez como la figura central. Esta siguiente fase estará enfocada primordialmente en el diseño y comercialización de prendas de vestir versátiles y funcionales concebidas para el uso cotidiano.

“James representa liderazgo, determinación y autenticidad; características que conectan con la identidad de QUEST. Por ello nos interesa destacar e inspirarnos en la persona que hay detrás del futbolista: el padre, empresario y ser humano que defiende sus convicciones", aseguró Nicolás Giraldo, gerente de la marca.