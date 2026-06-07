Máquina de $27 mil millones que Petro presentó como "la mejor de América Latina" no está funcionando

Una millonaria inversión realizada en la Imprenta Nacional quedó en el centro de la polémica luego de que surgieran denuncias sobre el estado de una moderna rotativa digital presentada por el presidente Gustavo Petro el pasado 19 de junio, a pocos días de la segunda vuelta presidencial.

Aunque en ese momento el mandatario aseguró que se trataba de "la mejor rotativa digital de América Latina", fuentes cercanas a la entidad afirman que el equipo todavía no ha entrado en operación y que existen cuestionamientos sobre su funcionamiento y las condiciones necesarias para utilizarlo.

¿Qué denuncian sobre la nueva máquina?

De acuerdo con un integrante de la junta directiva consultado, la rotativa, cuyo contrato ascendió a cerca de 27.000 millones de pesos, no estaría funcionando actualmente.

Según esta versión, durante la visita del presidente Petro únicamente se realizó una prueba de funcionamiento y, para ello, habría sido necesario detener temporalmente parte de la operación de la Imprenta Nacional.

La misma fuente aseguró que, tras esa presentación, la máquina no volvió a ser utilizada. Incluso, indicó que en una inspección realizada recientemente el equipo permanecía cubierto con plásticos y sin operar.

¿Qué otros cuestionamientos rodean el proyecto?

La denuncia también advierte que la rotativa requeriría un tipo de papel que actualmente ya no se fabrica en Colombia, luego del cierre de la planta encargada de producirlo.

Según las fuentes consultadas, esta situación habría sido advertida previamente en reuniones de junta directiva y quedó registrada en diferentes actas.

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Por ello, señalaron que la información será entregada al equipo de empalme del gobierno entrante para que analice si existen posibles irregularidades o un eventual detrimento patrimonial.

¿Qué respondió la Imprenta Nacional por la máquina que presuntamente no funciona?

Frente a las denuncias, la gerente de la Imprenta Nacional, Alba Viviana León, negó que durante la visita presidencial se hubiera apagado el resto de la operación para permitir el funcionamiento de la nueva rotativa.

Sin embargo, confirmó que el equipo todavía no se encuentra produciendo documentos, al explicar que lo realizado durante la visita del mandatario correspondió únicamente a una prueba técnica.

Asimismo, reconoció que fue necesario realizar adecuaciones eléctricas para soportar el funcionamiento del equipo, aunque aseguró que dichas obras estaban contempladas dentro del contrato.

Respecto al papel requerido para la impresión, explicó que este ya no se consigue en el país, pero afirmó que la entidad adquirió maquinaria adicional para realizar los procesos de corte y acabado con el material disponible.

¿Cuál es la situación actual de la máquina?

Lo que sí coinciden en reconocer tanto las fuentes que hicieron la denuncia como la gerente de la Imprenta Nacional es que, por ahora, la rotativa no está imprimiendo ni produciendo documentos.

Mientras algunos sectores cuestionan si la inversión podría convertirse en un "elefante blanco", la administración sostiene que el proyecto continúa en fase de implementación y que la puesta en funcionamiento hace parte del proceso de modernización tecnológica de la entidad.