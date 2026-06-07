Venezolanos se niegan a regresar a sus hogares por miedo a cómo quedaron tras los sismos

A 12 días de los sismos de magnitud 7,1 y 7,5 registrados la tarde del miércoles, 24 de junio, se calcula que 10.000 personas se encuentran viviendo en campamentos y refugios temporales en Venezuela.

Mientras, expertos estudian las estructuras en pie en ciudades como La Guaira y Caracas para determinar si sus habitantes pueden regresar o deben mantener la evacuación preventiva.

Sin embargo, en algunos casos en los que edificios fueron marcados “sin daño estructural”, los habitantes se niegan a regresar por el temor a accidentes que genera su apariencia desmejorada.

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Familias temen que se registren réplicas o nuevos accidentes:

En zonas de Caracas, hay quienes dicen sentirse más seguros durmiendo en campamentos y zonas de refugio que en sus antiguos apartamentos.

Es el caso de Zulay Velásquez que, a pesar de sobrevivir al doblete sísmico, se mantiene junto a sus vecinos en las calles: “Todos estamos durmiendo en las carpas porque nos da un poco de miedo subir a los apartamentos”.

Pero no es la única; Carlos Parra indicó que en su edificio viven “240 familias, que son, aproximadamente, 860 personas”, pero muchos se niegan a subir.

En palabras de Zuly Mora, también habitante de Caracas, se mantienen escépticos por los “daños que sufrió toda la estructura. No se abrieron las paredes, pero tiene grietas” y otros temen ser sorprendidos por réplicas en pisos altos.

Un panorama devastador:

Según informó, días antes, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, 885 edificios sufrieron daños estructurales severos y al menos 189 colapsaron.

Un balance que fue ampliado creciendo hasta llegar a los 59.000 edificios con daños estructurales severos, tras un análisis de las imágenes satelitales de la NASA.

Sumado al temor de los sobrevivientes, el lunes se conoció que los cuerpos no identificados o no reclamados en La Guaira serán llevados al cementerio La Esperanza para recibir un entierro digno.

De acuerdo con las autoridades, algunas de las víctimas fatales no tendrían familia, tienen familia en el exterior que no alcanzó a llegar a Venezuela o murieron junto con toda su familia en los sismos.