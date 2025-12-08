CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 12 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
08:30 p. m.
  • Doloroso momento en el que María Claudia y su pequeño Alejandro llegan al Capitolio para despedir a Miguel Uribe.
  • Desde las 8:30 de la mañana que habilitaron el ingreso al público, no paró la procesión de personas que querían darle el último adiós a Miguel Uribe.
  • Congresistas y varias personalidades se sumaron a las muestras de apoyo a la familia Uribe. Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático, invitó para que mañana acompañen las honras fúnebres.
