Promedio de camas hospitalarias en Bogotá es 40% menor al del resto del país

Desde el Concejo de Bogotá fue encendida una alarma por el déficit de camas hospitalarias en la ciudad, en comparación con el promedio nacional.

Según cifras de la Secretaría Distrital de Salud, expuestas por la cabildante Diana Diago, mientras que el promedio nacional de camas hospitalarias es de 190 por cada 100.000 habitantes, en Bogotá se mantiene en 112.

“Bogotá no puede darse el lujo de tener una capacidad hospitalaria por debajo del promedio nacional cuando es precisamente la ciudad que recibe pacientes de todo el país. Estamos hablando de una brecha que puede traducirse en mayores tiempos de espera, dificultades para conseguir una cama y una mayor presión sobre los servicios de salud de los bogotanos”, advirtió en su informe.

Bogotá necesita más de 6.000 camas hospitalarias para superar el déficit:

La ciudad, según Diago, está en desventaja ante “el crecimiento de la demanda, el envejecimiento poblacional y eventuales emergencias sanitarias”.

Para equiparar el número de camas de hospitalización general de Bogotá con el del promedio nacional o, dicho de otro modo, superar el déficit del 41%, la ciudad necesita 6.170 camas adicionales.

¿Cuál es el promedio entre los países de la OCDE y qué recomienda la OMS?

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una disponibilidad de 250 camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes, que otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantienen e, incluso, superan en algunos casos.

En América Latina el promedio es de 220 camas por cada 100.000 habitantes, en Canadá es de 250, en los Estados Unidos es de 280 y en Europa es de 500; lo que sustenta un promedio de 420 en los países del bloque, del que se aleja significativamente la capital colombiana.

Incluso, la brecha con la recomendación realizada por la OMS sitúa a Bogotá 55,2 puntos porcentuales por debajo, mientras proyectos como el Nuevo Hospital de Usme y la Torre de Urgencias del Hospital El Tunal siguen en desarrollo, según Diago.