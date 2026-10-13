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Murió exparticipante de MasterChef Polonia: esto se sabe

Su deceso se confirmó el 7 de octubre de 2026. ¿Qué ocurrió?

Foto: diseñado por ChatGPT y Canal RCN.

Nicolás Forero

octubre 13 de 2026
06:55 p. m.
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En Polonia hay una profunda conmoción debido a que falleció un destacado exparticipante de MasterChef.

Se trata de Mariusz Komenda, que participó en la temporada que se emitió en 2019 y avanzó hasta la semifinal.

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Mariusz Komenda, que era originario de Środa Śląska, Polonia, tenía 44 años y estuvo presente en otras ediciones de MasterChef contando su experiencia.

Además, tras descubrir sus talentos culinarios, llegó a fundar su propio restaurante en 2020.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Mariusz Komenda, exparticipante de MasterChef Polonia?

De acuerdo con lo que se ha conocido, Mariusz Komenda falleció tras batallar contra un tumor cerebral maligno.

En enero de 2026, este exparticipante de MasterChef tuvo que ser hospitalizado debido a que se sospechaba que había sufrido un accidente cerebrovascular.

Sin embargo, luego de que los especialistas realizaron una serie de exámenes de rigor, le informaron que tenía un tumor cerebral maligno que debía tratarse de inmediato.

En consecuencia, le realizaron una cirugía para removerlo y otra para mitigar la presión dentro del cráneo. No obstante, a pesar del tratamiento, el estado de salud de Mariusz Komenda empeoró de manera paulatina.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Mariusz Komenda, exparticipante de MasterChef Polonia

Después de que se confirmó el deceso de Mariusz Komenda, los internautas expresaron múltiples mensajes de luto a través de las redes sociales.

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"Paz a su alma", "que en paz descanse", "fortaleza para toda su familia", "luz perpetua en su camino", "el cáncer se lo llevó demasiado rápido", "fue un excelente cocinero", "era muy joven todavía", "no lo puedo creer", "inspiró a muchos cocineros", "lo siento mucho", "mi corazón está roto", "lo recordaremos con amor" y "qué tragedia", han sido algunas de las reacciones.

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