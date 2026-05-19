Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / martes 19 de mayo de 2026

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mayo 19 de 2026
09:00 p. m.
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  • Encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza, la mujer que se practicó un procedimiento estético en una clínica garaje en Bogotá. Su cuerpo fue abandonado a orillas de una carretera en Apulo, Cundinamarca.
  • En Cúcuta permanecen detenidos dos de los presuntos responsables del homicidio de Yulixa. Uno de ellos es el tío de la propietaria del centro estético, quien habría revelado la ubicación exacta del cuerpo de la mujer.
  • No para la guerra en el Catatumbo. Una nueva masacre dejó a un líder campesino, dos escoltas de la UNP y tres acompañantes asesinados en zona rural de Ábrego, donde delinque el ELN.
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